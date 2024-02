Lutto per Eros Ramazzotti, è morto il papà Rodolfo

E' morto, a 87 anni, Rodolfo Ramazzotti, papà del cantautore romano. Lo ha fatto sapere sui social lo stesso Eros condividendo, in una storia, una foto insieme al papà, quando era un bambino e una frase "Ciao pà" con un cuore spezzato.

Il dolore di Eros Ramazzotti per la morte del papà

Un lutto che arriva improvvisamente. Solo alcuni giorni fa, in occasione della sua partecipazione a Sanremo, per festeggiare i 40 anni di Terra Promessa, parlando del papà Eros Ramazzotti aveva detto: "Mio padre mi ha dato la voglia, la forza e la spinta giusta e non mi ha mai chiuso le porte. Tutti i genitori dovrebbero lasciare libero arbitrio ai figli, almeno per provarci".

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti per nonno Rodolfo

La scomparsa improvvisa del nonno ha lasciato attonita anche la nipote Aurora che, sui social, ha postato una foto di lei bambina in braccio a nonno Rodolfo: "Non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra quasi di vedere mio figlio tra le tue braccia - scrive Aurora - sono contenta che tu sia riuscito a conoscerlo, ci mancherai tanto".

L'affetto arriva anche dalle fanpage di Eros Ramazzotti e dai cittadini del Lamaro, quartiere romano in cui Rodolfo Ramazzotti viveva e in cui si trova il famoso murales dedicato al figlio: "Un amico un saggio una grande persona. Ci mancherai", si legge sul profilo Instagram di Eros Ramazzotti Lamaro Fan Club.