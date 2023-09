Addio a Mirko, il clochard senza volto che incontrò il Papa

Era arrivato in Italia dall'Austria, scegliendo come primo ricovero di fortuna un parco dell'Aventino. Poi è approdato al centro, riparato dal colonnato di San Pietro. Miroslaw, chiamato da tutti Mirko, era un senza dimora slovacco di circa 60 anni: è morto ad agosto e il 16 settembre sono state celebrate le sue esequie, a Santa Monica.

E' morto Mirko, il clochard senza volto

Per chi frequentava assiduamente il Vaticano e le sue strade limitrofe era noto come "il clochard senza volto". Da qualche anno si copriva la faccia con un panno, per nascondere la deturpazione causata da un terribile tumore. Non vedeva quasi più, parlava con estrema difficoltà. L'"uomo con il velo", per chi aveva a che fare con lui. Dopo grandi sofferenze e un periodo trascorso in cura a Palazzo Migliori, struttura voluta dal Papa per i poveri, Mirko si è spento.

Il funerale a Santa Monica

Come riporta Vatican News, le trafile burocratiche riservate agli stranieri hanno fatto sì che le esequie si siano celebrate con diverse settimane di ritardo rispetto al decesso. La messa è stata celebrata a Santa Monica, in piazza Sant'Uffizio, presieduta dal cardinale ed elemosiniere del Papa, Konrad Krajewski. Tra i banchi, presenti circa un centinaio di persone: suore, sacerdoti, volontari che negli anni si sono occupati di fornire a Mirko vestiti e cibo, la Comunità di Sant'Egidio che gestisce Palazzo Migliori (inaugurato nel 2019) e rappresentanti dell'ambasciata slovacca a Roma.

Il ricordo dell'elemosiniere Krajewski

"Stare a fianco a lui in questo tempo è stato per noi come fare degli Esercizi spirituali - le parole dell'elemosiniere riportate dal sito di informazione vaticana - , non si lamentava mai, non ha mai avanzato richieste, si accontentava di quello che gli portavamo e ci diceva sempre grazie. Sono andato all'Aventino a trovarlo, ma non voleva essere spostato, diceva che voleva morire lì, circondato dagli insetti. Gli ho detto: guardi, possiamo fare un po’ di spazio nei Giardini Vaticani. Poi sapete come si è convinto? Quando gli ho detto: Papa Francesco la invita nel nuovo dormitorio. Mi ha risposto: va bene, ma le dico fra tre giorni. E dopo tre giorni, ha detto sì".