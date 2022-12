È morto Lando Buzzanca, aveva 87 anni

E' morto a Roma Lando Buzzanca, attore e cantante di origini palermitane. Ricoverato da alcuni giorni al Policlinico Gemelli, si è spento all'età di 87 anni poco dopo le 14. A rilanciare la notizia l'agenzia Ansa sul proprio sito.

Buzzanca nell'ultimo anno e mezzo, anche in base a quanto raccontato dal figlio Massimiliano, aveva visto peggiorare gravemente le sue condizioni di salute. Affetto da una grave forma di afasia, che lo aveva portato a perdere gradualmente l'uso della parola e a ridurre le sue capacità cognitive, Buzzanca era ospitato da una Rsa della Capitale. Nell'aprile 2021, l'attore e cantante aveva subìto una caduta che gli aveva causato una emorragia cerebrale. In seguito al ricovero era stato trasferito in una struttura per anziani.

Nato a Palermo il 25 agosto 1935, Gerlando (questo il suo nome all'anagrafe) si era trasferito nella Capitale già a 17 anni. La sua primissima apparizione sul grande schermo su nel colossal americano "Ben-Hur", ma la notorietà internazionale arrivò nel 1971 con la commedia sexy all'italiana "Il merlo maschio" di Pasquale Festa Campanile. Negli anni ha recitato con Claudia Cardinale, Catherine Spaak, Senta Berger, Barbara Bouchet e Joan Collins.