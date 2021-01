Lutto in Campidoglio: è morto Giovanni Riu, dirigente del dipartimento Risorse umane

Lutto in Campidoglio. Si è spento all'età di 54 anni il dirigente del dipartimento Risorse umane Giovanni Riu. A darne notizia è la sindaca Virginia Raggi che spiega: "Mi ha addolorato molto la notizia della morte di Giovanni Riu, dirigente del nostro dipartimento Risorse umane. Una grave perdita per Roma Capitale"

"Sono vicina ai suoi familiari, agli amici e ai colleghi in questo momento di grande dolore", ha aggiunto la sindaca, ricordando: "Il dottor Riu è stato un professionista competente e appassionato, impegnato quotidianamente nel raggiungimento degli obiettivi preposti. Mancherà a tutti noi".

"Ho appreso con grande dispiacere della scomparsa del dottor Giovanni Riu, collaboratore prezioso e amministratore competente e dalla lunga esperienza. Alla famiglia va la mia vicinanza in questo momento di dolore", commenta in una nota il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito.

Affida ad un post facebook il proprio dolore l'assessore Antonio De Santis: "Ci sono persone che lasciano il segno. Giovanni Riu è stata una di queste. La sua scomparsa, oggi, ci sconvolge e ci addolora. Colonna portante del Dipartimento Risorse Umane, abbiamo imparato a conoscerlo e apprezzarlo così tanto da considerarlo, prima che un collega, un amico. Persona eccezionale, di grande sensibilità, vicino ai dipendenti e disponibile con tutti. Un Dirigente di livello, fedele all'Amministrazione, che ha vissuto insieme a noi momenti cruciali, che ha condiviso con noi lo sguardo fermo sugli obiettivi da raggiungere a costo di impegno, tenacia, fatica quotidiana. Il suo importante contributo ha permesso di tagliare traguardi importanti per l’ente, le assunzioni, lo sblocco del salario accessorio, le nuove progressioni economiche orizzontali per i dipendenti. Roma Capitale gli deve molto. Tutti noi gli dobbiamo molto".

Dalle opposizioni il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni commenta: "In questo momento di dolore esprimiamo il nostro cordoglio e porgiamo alla famiglia ed ai colleghi di lavoro le condoglianze mie personali e quelle di Fratelli d’Italia. Nonostante la sua giovane età il dott. Riu era una persona molto competente ed esperta, specialmente in materia di bilancio degli enti locali e sulla gestione e controllo della spesa del personale, anche in virtu’ della lunga esperienza amministrativa acquisita anche presso altri Comuni d'Italia".