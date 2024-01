Croce Rossa, è morto Felice Pistoia. Ha contribuito a far crescere l'associazione a Roma

Lutto nella Croce Rossa di Roma. Il 22 gennaio è venuto a mancato Felice Pistoia, storico volontario dell'associazione e presidente del comitato 13-14 di Roma. Aveva 66 anni.

Lutto in Croce Rossa

Commissario dell'Area metropolitana di Roma fino a settembre 2023, Pistoia aveva una lunga storia alle spalle come volontario di Croce Rossa Italiana e da tutti coloro che lo ricordano, viene considerato tra quelli che hanno più contribuito a far crescere il movimento nella Capitale. "Ha rappresentato per la Cri di Roma un punto di riferimento importante - fanno sapere dal suo comitato di appartenenza - soprattutto nelle attività di sostegno sociale ai più bisognosi. Oggi sui canali social delle più alte cariche della Cri, dal Presidente Nazionale Valastro ai volontari romani c’è stato l’abbraccio virtuale per una figura che ha rappresentato il senso di comunità di un volontariato operoso e attento ai bisogni delle persone più fragili come ad esempio le persone senza dimora".

Il cordoglio del presidente nazionale di Croce Rossa

"Molti riconoscono a Felice di aver contribuito in modo determinante a creare un tessuto di volontariato forte a Roma - le parole di Rosario Valastro, presidente nazionale - . Hanno ragione. Ed oltre al tessuto, Felice ha creato uno stile, basato sulla concretezza ma anche sulla grazia di saper leggere i bisogni dei tanti vulnerabili e di ascoltarli con unanimità". Un ricordo anche da parte dell'attuale presidente del comitato Area metropolitana di Roma Capitale, Francesco Pastorello: "Centinaia, forse migliaia di persone sono entrate negli ultimi anni a far parte della Cri - scrive sul suo profilo Facebook - grazie al lavoro di Felice Pistoia. Questo fa senz'altro di lui una colonna portante della nostra associazione".

I funerali saranno oggi martedì 23 gennaio alle 11.00, nella Chiesa Nostra Signora di Valme a Villa Bonelli.