E' morto l'attore Enzo Garinei, aveva 96 anni

Si è spento la mattina di oggi, giovedì 25 agosto, l'attore e doppiatore romano Enzo Garinei. Per oltre cinquant'anni sul grande schermo e a teatro, aveva 96 anni.

Fratello del commediografo Pietro, Enzo Garinei è nato a maggio del 1926 e ha mosso i primi passi nel cinema alla fine degli anni '40, al fianco di Totò nella commedia "Totò le Mokò", come attore caratterista. Da quel momento è iniziata una carriera ricca di soddisfazioni, che lo ha visto muoversi anche sui palcoscenici di tutta Italia.

Tra i registi che più si sono affidati al suo talento c'erano Mario Mattoli, Carlo Ludovico Bragaglia e Mario Girolami. Nell'ultimo decennio il pubblico lo aveva potuto apprezzare in "100 metri dal Paradiso", in una puntata della fortunata serie "Don Matteo" e in "Appena un minuto" di Francesco Mandelli, pellicola del 2019.

Da doppiatore, Garinei ha prestato la voce a Stan Laurel in alcuni dei suoi film e a Sherman Hemsley, il papà della sit-com "I Jefferson". Nel 2009 ha ricevuto il premio "Leggio d'oro" alla memoria di Alberto Sordi.