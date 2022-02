Il bambino di Pomezia morto di Covid a 10 anni

È un sabato di dolore quello di Pomezia. La comunità pometina è sotto choc dopo la notizia del decesso per covid di un bimbo di 10 anni, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì al Bambin Gesù di Roma. A renderlo noto era stato ieri il primo cittadino Adriano Zuccalà che aveva così commentato: "È una notizia che ci ha lasciato tutti sgomenti. Alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze dell'amministrazione e della comunità tutta per questa perdita così dolorosa".

Oggi arriva la nota della regione Lazio che esprime "profondo cordoglio per la morte di un bambino di 10 anni ricoverato per Covid in area critica all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il piccolo paziente di Pomezia, ricoverato dal 31 gennaio, presentava una comorbidità importante, compromessa purtroppo in modo decisivo dall'infezione da SARS-CoV-2. Vicinanza alla famiglia dai sanitari e dalle istituzioni e un caloroso appello a proseguire nella vaccinazione anti-COVID dei bambini e dei ragazzi per proteggere tutti, anche i più fragili, dai rischi della malattia".

Il piccolo frequentava la scuole elementare Don Bosco. L'istituto comprensivo sul proprio sito esprime il proprio cordoglio: "La comunità scolastica tutta si raccoglie, con dolente partecipazione e rispettoso silenzio, intorno al dolore della famiglia. A lui, nostro compagno di viaggio di ieri e di domani, rivolgiamo i nostri pensieri più belli e più cari".

I funerali sono stati fissati per lunedì 14 febbraio nella Chiesa di San Benedetto.