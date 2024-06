Nel 2024 nel Lazio sono raddoppiati i morti sul lavoro

I dati dell’Inail fanno tremare i polsi. Nel 2024, nel Lazio, sono raddoppiati i morti rispetto allo stesso periodo del 2023. Solo nel 2023, in Italia, 600 mila denunce di infortuni e oltre mille morti sul lavoro. Dati che potrebbero salire visto che ci sono tanti casi non rilevati. Garantire l’incolumità dei lavoratori è una vera e propria emergenza nazionale. Per questo, Federmanager Roma ha voluto consegnare alla Regione Lazio cinque proposte per migliorare la sicurezza sul lavoro.

Sicurezza sul lavoro

È stato lo stesso presidente di Federmanager Roma, Gherardo Zei, durante l’assemblea annuale che si è svolta presso la Regione Lazio, dal titolo “Fare impresa in modo sostenibile – La responsabilità dei manager tra normativa, governance ed esperienza”, ad illustrare le proposte: premiare le aziende che investono nella sicurezza, migliorare l’educazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovere una nuova cultura della sicurezza partendo dalle scuole, finanziare sistemi intelligenti di monitoraggio e dispositivi di protezione individuale avanzati, riconoscere la figura del responsabile servizio prevenzione protezione come incaricato di pubblico servizio, indipendente dal datore di lavoro, per garantire una maggiore terzietà e efficacia.

Dati allarmanti sulla sicurezza

Zei ha illustrato i dati allarmanti sulla sicurezza sul lavoro. Nel 2023, secondo i dati Inail, ci sono state quasi 600.000 denunce di infortuni e oltre mille morti. Ma a questi vanno aggiunti quelli non rilevati dall’Inail e il totale dei decessi per infortunio, compresi quelli in itinere, sale a 1.400 mentre le malattie professionali sono in crescita del 19,7%. In base all’ultima lettura Eurostat disponibile, aggiornata al 2018, l’Italia presenta un’incidenza di 2,25 decessi ogni 100.000 occupati, ben al di sopra della media UE di 1,77. I dati dell’Osservatorio Sicurezza ed Ambiente di Vega Engineering, aggiornati al 29 febbraio 2024, indicano un peggioramento con un indice di 3,9 decessi ogni 100.000 occupati.

I dati del Lazio

Nei primi due mesi del 2024, nel Lazio, sono aumentati gli infortuni sul lavoro rispetto allo stesso periodo del 2023 (+6% da 5827 a 6228) e sono raddoppiati i morti, da 6 a 11. “Negli ultimi venti anni, la normativa sul lavoro è aumentata moltissimo diventando ipertrofica – ha detto Zei - ma non solo non ha migliorato la sicurezza sul lavoro, l’ha significativamente peggiorata. I morti sul lavoro non sono affatto diminuiti.”

“Non c’è nessuno che abbia a cuore la sicurezza sul lavoro più dei dirigenti industriali - ha sottolineato Zei - tutti noi siamo o siamo stati a vario titolo in posizioni che portano su di sé questa grande responsabilità umana molto più che professionale o giuridica. Ciononostante, si sente spesso additare i dirigenti come unici responsabili in materia di sicurezza sul lavoro, rendendoli dei veri e propri capri espiatori anche quando non sono coinvolti nelle dinamiche che portano agli incidenti”.

La consegna delle proposte

Zei ha concluso consegnando virtualmente le proposte alle istituzioni presenti ed esprimendo la speranza che possano diventare la base per un confronto serio e risolutivo sul tema della sicurezza sul lavoro, sia a livello nazionale che regionale. “È solo attraverso un impegno condiviso e concreto che potremo garantire un ambiente di lavoro sicuro e sostenibile per tutti.”

La vicepresidente della giunta regionale Roberta Angelilli ha annunciato l’avvio di un tavolo con Federmanager Roma sulle priorità dei dirigenti d'azienda “che sono – ha spiegato - il cuore pulsante delle imprese. Un tavolo che sarà basato sulla sostenibilità, l'innovazione e le competenze. Proprio sulle competenze il fondo sociale europeo ha stanziato 1,6 mld di euro per la formazione, che deve essere sempre più specializzata e adatta alle esigenze delle imprese e legata all'innovazione, alla tecnologia, alla digitalizzazione e alla ricerca. Tutto in chiave di sostenibilità, che significa sia risparmio economico e di risorse ma soprattutto una razionalizzazione tesa all'innovazione e alla competitività delle imprese, con un occhio di riguardo alla sicurezza nei posti di lavoro – ha concluso - che deve essere sempre la nostra prima mission”.

All’evento, moderato da Giancarlo Loquenzi, hanno partecipato inoltre Giuseppe Biazzo (vice presidente Unindustria), Cesare Damiano (presidente Associazione Welfare & Lavoro), Anna Romano (name partner Satta Romano & Associati), Elena Murelli (componente commissione Affari Sociali, Sanità e Lavoro del Senato), Raffaele Nevi (segretario commissione Agricoltura della Camera dei deputati) e Giacomo Gargano (presidente Praesidium s.p.a.).