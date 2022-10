A largo Argentina fantocci insanguinati per dire basta alle morti sul lavoro

Fantocci insanguinati con caschi, guanti e scarpe da lavoro. Sono comparsi venerdì mattina nei pressi di largo di Torre Argentina, in via di San Nicola De’ Cesarini, per dire basta alle morti sul lavoro.

La manifestazione è stata organizzata dai sindacati edili - Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil capitoline - alla viglia della manifestazione confederale unitaria in piazza Santi Apostoli fissato per sabato mattina, un’azione dimostrativa contro le stragi sul lavoro per “chiedere che la tutela della salute e della sicurezza siano messi al primo posto”.

“Il 2022 non è ancora giunto al termine ma i dati sugli incidenti mortali nel settore dell’edilizia nella Capitale sono allarmanti: mai così tanti casi dal 2006 - sottolineano i segretari Generali della Fillea Cgil-Filca Cisl-Feneal Uil di Roma Benedetto Truppa, Nicola Capobianco e Agostino Calcagno - è indegno morire nei cantieri come negli anni 60 e 70. È fondamentale fermare la scia di sangue, creando le massime condizioni di sicurezza possibili sui luoghi di lavoro.”

La richiesta è di avere più controlli e prevenzione, formazione certificata dei lavoratori e maggiore responsabilità da parte delle imprese affinché i loro responsabili siano adeguatamente formati sui rischi del cantiere: “Vogliamo una normativa più stringente come l’introduzione dell’aggravante di omicidio sul lavoro, sulla falsariga dell’aggravante dell’omicidio stradale, e la patente a punti per valorizzare le aziende che investono sulla salute e la sicurezza e punire severamente chi mette consapevolmente a rischio la vita delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Da gennaio a oggi sono stati sette gli operai del settore edile che hanno perso la vita sul lavoro. Gli ultimi due tragici incidenti a metà ottobre, a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Le vittime si chiamavano Dumitru Ciobanu e Stefano Mizzoni, 47 e 21 anni, e sono morti mentre lavoravano in due cantieri a Monteverde e a Manziana. Alla luce di quella che per i sindacati è una vera e propria strage, anche alla luce della mancanza di efficacia del protocollo sulla sicurezza firmato in Prefettura il 4 agosto scorso, per il 22 ottobre è stata appunto organizzata una manifestazione di protesta in piazza dei Santi Apostoli.