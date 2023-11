Francesco Rocca respinge le accuse sul "no" al suicidio assistito per Sibilla Barbieri

Francesco Rocca non ci sta. Il governatore del Lazio, in seguito alle polemiche innescate dopo l'annuncio del suicidio assistito praticato in Svizzera dall'attrice romana Sibilla Barbieri, dopo il "no" della consulta medica dell'Asl Roma 1 per farlo in Italia, ha spiegato i motivi del diniego. Per l'ex presidente della Croce Rossa "il fine vita non è stato concesso perché non erano state rispettate tutte le prerogative previste dalla Corte Costituzionale".

Il suicidio assistito di Sibilla Barbieri e le accuse all'Asl Roma 1

Sibilla Barbieri a inizio novembre è stata accompagnata dal figlio Vittorio in Svizzera per praticare il suicidio assistito. Malata oncologica da dieci anni, ormai terminale, l'attrice e produttrice romana prima di andarsene ha lanciato un "j'accuse" alle istituzioni tramite un video replicato da giornali e pagine Facebook: "Volevo farlo in casa mia, ho chiesto l'autorizzazione all'Asl competente ma mi è stato negato perché per loro non rispetto tutti i parametri stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019. Mi manca quello dell'essere tenuta in vita da una macchina. Ma come potete vedere, ho un respiratore". L'annuncio della morte è stato dato dall'associazione "Luca Coscioni" e contestualmente Marco Cappato, Riccardo Magi, Luigi Manconi, oltre alla legale dell'associazione Filomena Gallo, il figlio della Barbieri Vittorio Papagnano e l'ex senatore Marco Perduca si sono autodenunciati.

Le polemiche contro Rocca e la risposta del presidente

In Regione c'è chi ha puntato il dito contro il governatore Francesco Rocca: "Il presidente sa cosa ha fatto la Asl che dipende da lui?" - ha chiesto Claudio Marotta di AVS. Per questo oggi Rocca ha voluto mettere i puntini sulle "i", spiegando i motivi del diniego dell'azienda sanitaria locale: "Il fine vita non è stato concesso a Sibilla Barbieri - ha spiegato - perché non erano state rispettate tutte le prerogative previste dalla Corte Costituzionale, in particolare quella relativa allo stato di alimentazione artificiale cui deve essere sottoposto chi richiede il suicidio assistito. La Asl ieri mi ha fornito il report, dopo che Cappato mi ha tirato in ballo a sproposito. Forse lui è abituato in maniera diversa ma io come presidente della Regione non interferirò mai nelle attività proprie delle commissioni mediche. Anzi trovo offensive le parole di Cappato verso questi professionisti seri che hanno esaminato il caso".

"Esiste un quadro normativo chiaro e la Asl l'ha seguito in pieno"

Rocca ha sottolineato la sua volontà di rimettersi alle valutazioni scientifiche e "ad un quadro normativo chiaro", aggiungendo che "la Asl mi ha ribadito che è stata seguita in pieno la cornice data dalla Corte Costituzionale sulla vicenda. La commissione - continua Rocca - ha esaminato la richiesta della signora e il riesame avanzato (23 settembre e 25 ottobre, ndr) e si è espressa in maniera chiarissima, sostenendo che non ricorrevano le condizioni previste sulla parte del sostegno vitale, perché i pazienti che richiedono il fine vita devono essere sostenuti artificialmente: questo è uno dei requisiti individuati dalla Corte e in questo caso mancava del tutto".

Il nodo etico e politico sul fine vita

Resta il nodo etico e politico, sollevato dalle associazioni che si battono per il riconoscimento legale del fine vita in Italia: "Ma ciò non riguarda i professionisti serissimi - conclude Rocca - che in due differenti occasioni hanno esaminato il caso della signora Sibilla. Mi dispiace si usino vicende così dolorose per fini politici. Che sicuramente saranno pure legittimi, ma si tratta di una battaglia politica che deve trovare un suo sbocco nella sede parlamentare. La Regione applica rigorosamente la normativa nazionale".