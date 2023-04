Morte Alessandro Parini: l'Italia in lutto per l'avvocato romano

Riservato, modesto, studioso. Gran lavoratore. Eccellente avvocato amministrativista, laureatosi con il massimo dei voti alla Luiss, dottorato a Tor Vergata, appena iscritto all'Albo e impiegato in uno dei più prestigiosi studi legali di Roma, con ufficio ai Parioli: Alessandro Parini, 35 anni, viene descritto così da genitori e amici. Andato a Tel Aviv venerdì 7 aprile per un weekend lungo di Pasqua, poche ore dopo l'atterraggio ha trovato la morte per mano di un arabo-israeliano alla guida di un'auto, che si è lanciato a folle velocità contro un gruppo di persone, tutti turisti.

La morte di Alessandro Parini a Tel Aviv

Nelle ore successive alla tragedia, rivendicata dalla Jihad Islamica in un momento di grandissima tensione tra Israele e Hamas, le più alte cariche dello Stato e decine di esponenti politici hanno espresso profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Alessandro Parini, classe 1987, avvocato romano cresciuto all'Eur e residente a Monteverde. In vacanza a Tel Aviv, la sera del 7 aprile passeggiava sul lungomare della capitale, per raggiungere Giaffa e cenare con alcuni amici. Una sera come tante - anche se con gli echi dello scontro a distanza tra l'esercito israeliano e Hamas e con quelli delle tensioni politiche interne - per iniziare una breve vacanza di Pasqua.

Cosa è successo il 7 aprile

"Abbiamo sentito il rombo dell'auto che ci è sfrecciata accanto" hanno raccontato gli altri italiani, feriti ma dimessi dall'ospedale e tornati in Italia. Il veicolo ha saltato il marciapiede e ha colpito Parini, non lasciandogli scampo. Sull'erba del prato che costeggia la strada e la pista ciclabile ci sono i segni degli pneumatici e resti dell'automobile. Secondo i racconti dei testimoni raccolti dai media locali, gli operatori del pronto soccorso intervenuti sul posto hanno provato a rianimare il 35enne romano, ma quando è stato portato via era già senza vita. Nella giornata di sabato 8 aprile si è diffusa la notizia di un proiettile rinvenuto nella gamba di Parini, ma il governo israeliano ha smentito. Alessandro, dunque, potrebbe essere morto "solo" per l'impatto con l'automobile. Come ha fatto sapere il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani "dopo aver parlato con il padre, posso dire che la salma di Alessandro Parini verrà rimpatriata nei prossimi giorni". "Stiamo seguendo tutte le pratiche - ha poi concluso a SkyTG24 - con le autorità israeliane".

Il cordoglio delle istituzioni

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha usato parole molto dure nell'esprimere cordoglio per la morte violenta dell'avvocato: "Esprimo tutta la mia esecrazione - ha dichiarato - per il vile attacco terroristico. Rivolgo ai suoi familiari e amici i sentimenti di cordoglio e vicinanza della Repubblica e miei personali". Mattarella ha poi espresso condoglianze anche ad Isaac Herzog, suo omologo israeliano. Il ministro degli esteri israeliano, Eli Cohen, ha avuto un colloquio nella giornata dell'8 aprile con il suo omologo italiano esprimendo cordoglio per la morte di Parini: "Israele e Italia sono uniti contro il terrorismo che ci minaccia tutti - dice Cohen - nella conversazione con il ministro degli Esteri italiano gli ho espresso le mie condoglianze a nome del governo e del popolo di Israele. Tajani mi ha detto che il governo italiano è al fianco di Israele in questi giorni difficili che ci vedono sotto un attacco terroristico e sostiene lo sforzo di Israele per riportare la situazione alla calma".

Da Gualtieri a Rocca, il dolore della politica locale

Messaggi di vicinanza alla famiglia Parini e di condanna per l'attentato di Tel Aviv arrivano anche dalle istituzioni di Roma e del Lazio. Dopo le parole di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, anche quelle del governatore del Lazio Francesco Rocca: "Addolorato per le notizie del tragico attentato di TelAvvi - ha scritto su Twitter -. Esprimo profondo cordoglio, a nome della RegioneLazio, per la scomparsa di Alessandro Parini, partecipando al dolore delle famiglie colpite". La presidente dell'assemblea capitolina, Svetlana Celli (Pd): "Mi stringo fortemente alla famiglia e agli amici di Alessandro Parini - le sue parole - il nostro concittadino vittima dell'attentato di Tel Aviv. Augurando una pronta guarigione a tutti i feriti, condanno con fermezza questi atti di terrore e violenza deliberata". Anche il gruppo regionale del M5S ha espresso "grande dolore per la morte del giovane Alessandro Parini, vittima dell'attentato a Tel Aviv. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e siamo vicini ai turisti feriti. Questa spirale di violenza va condannata senza esitazioni". La segretaria del Pd, Elly Schlein, si è unita al cordoglio generale condannando "con forza il vile attentato ed esprimiamo profondo cordoglio per l'uccisione di Alessandro Parini: alla sua famiglia e ai suoi cari - le sue parole - giunga la vicinanza mia personale e di tutta la comunità del Partito Democratico, così come alle persone rimaste ferite". Carlo Calenda, leader di Azione ha espresso "cordoglio alla famiglia e la mia pìu assoluta solidarietà verso il popolo d'Israele". Anche l'Associazione Italiana Giovani Avvocati ha rilasciato alcune parole in ricordo di Parini: "Profondo cordoglio per l'uccisione del collega Alessandro Parini avvenuta ieri sera (venerdì, ndr) a Tel Aviv. Vicinanza e solidarietà alla famiglia, ai colleghi e agli amici del giovane e brillante avvocato, vittima del vile attentato terroristico".