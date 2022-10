Addio a "Rina", la sarta di Trastevere che fece l'orlo a Berlinguer

Si è spenta all’età di 99 anni Laura Del Pio, per tutti “Rina”: la pantalonaia di Trastevere.

Un punto di riferimento

Una vita trascorsa nel rione, al civico 12 di Vicolo del Cinque, dove aveva aveva iniziato a fare la sarta da bambina Rina è stata un punto di riferimento per il rione e per i compagni e le compagne che hanno frequentato, per decenni, la sua abitazione. Iscrittasi da giovanissima al PCI è rimasta legata all’ideologia comunista, al punto da chiedere un funerale, laico, con le bandiere rosse.

Una militante in prima linea

Da militante e sarta, ha cucito i pantaloni al segretario più amato nella storia del PCI: Enrico Berlinguer. Di lui, come ha avuto modo di ricordare la giornalista Vittoria Iacovella “conservava una foto da giovane” e ne aveva un’altra anche con Isabel Allende che ospitò in casa. Attivista in prima linea, “partecipava alle manifestazioni, lottando per i diritti dei quali oggi possiamo pregiarci, fuggiva dalla celere che a quei tempi era a cavallo e menava con le catene” ha spiegato Iacovella.

Le qualità umane

I giorni dei funerali non sono stati ancora comunicati. Ma chi la conosceva si sta già organizzando, andando a rintracciare quelle bandiere rosse con le quali salutare, per l’ultima volta, la compagna “Rina”. Che non va ricordata solo per la sua inossidabile fede politica visto che è stata anche molto altro. Nel ricordo di Iacovella, è stata “una donna ironica, acuta, testarda e anche una mamma premurosa, una nonna dolce, una bisnonna tenerissima”. Una colonna portante per una comunità vasta che si appresta, in questi giorni, a deputarle un ultimo abbraccio.