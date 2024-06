Morta Pina Rita Cristinziani, cardiologa del Nuovo Regina Margherita. L'Asl Roma 1: "Profondo dolore"

Lutto nell’Asl Roma 1: è morta Pina Rita Cristinziani, cardiologa in servizio presso il poliambulatorio Nuovo Regina Margherita. Avrebbe compiuto 58 anni il prossimo 23 agosto. Aveva lavorato anche all’ospedale Santo Spirito e il San Filippo Neri. I funerali si sono svolti il 25 giugno alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe e S. Filippo Martire in via Aurelia 675.

Il cordoglio dell’Asl Roma 1

A dare l’annuncio è stata l’Asl Roma 1, con un post pubblicato su Facebook: “Con profondo dolore annunciamo la scomparsa della nostra dottoressa Pina Rita Cristinziani, bravissima cardiologa in servizio presso il Nuovo Regina Margherita. Tutta la Asl Roma1 si stringe attorno al marito e alla famiglia, in un sincero abbraccio”. Oltre 120 i commenti sotto al post: “Mi dispiace tanto…la ricorderò sempre per la sua professionalità e umanità. Sentite condoglianze alla famiglia”; “Notizia terribile, ebbi l'onore di conoscerla quando venne a lavorare alla Salus, medico eccezionale, sempre con il sorriso dolcissimo” sono alcuni dei messaggi che si leggono sotto al post.