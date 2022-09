Morta a Roma la bambina calabrese positiva al covid

"Il dolore per la scomparsa della piccola S. ha spezzato il fiato e il cuore di un'intera comunità, non lasciando spazio alle parole. L'Amministrazione comunale e i cittadini tutti esprimono il loro più profondo cordoglio ai familiari della piccola". Con queste parole il comune di Serra Bruna, in Calabria, ha reso nota la notizia della morte della piccola di 5 anni, ricoverata d'urgenza dopo il trasporto aereo al Bambin Gesù di Roma. Era il 23 agosto quando, a causa dell'insorgere di complicanze legate al covid, si è deciso il trasporto a Roma.

A confermare la news l'assessore Alessio D'Amato: "Purtroppo, nonostante tutti gli interventi compreso il trasporto in emergenza, la piccola non rispondeva alle terapie. Ai familiari e alla comunità di Serra San Bruno va tutta la mia vicinanza e quella del servizio sanitario regionale. Quando avvengono eventi così tragici, è per tutti noi un grande dolore".

“Sono in costante aggiornamento sulle condizioni della piccola covid positiva trasportata dalla Calabria in aereo all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. La piccola è costantemente monitorata dall’equipe sanitarie dell’ospedale pediatrico. Sono scattate le procedure del trasporto sanitario in emergenza, le condizioni della piccola si confermano molto critiche”.