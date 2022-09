Nascono le ‘card intuitive’ di Moovit per gli studenti che devono andare a scuola

Il fatidico giorno è arrivato: dopo tre mesi di vacanza, ricomincia la scuola. E con essa i disagi legati al traffico e all’affollamento dei mezzi di trasporto pubblico. L’applicazione Moovit ha lanciato nuove ‘card intuitive’ pensate per gli studenti che devono raggiungere la scuola. Moovit è utilizzata a Roma e in altre 350 città italiane, per un totale di utenti che si aggira intorno al miliardo. Già dal 2012 è l’app di riferimento per i pendolari che aggrega tutte le forme di mobilità nelle principali aree urbane, dagli autobus ai tram, dai treni regionali ai monopattini elettrici, permettendo agli studenti di trovare ogni mattina l’opzione più efficiente per raggiungere la propria scuola.

Come funzionano le ‘card intuitive’? Subito dopo aver aperto l’app, ogni studente troverà suggerimenti di viaggio personalizzati sulle proprie abitudini di spostamento e comodamente raggruppati in card in evidenza. La sezione è posizionata sotto la barra di ricerca e può essere navigata scrollando orizzontalmente verso destra e verso sinistra. Le card considerano gli scioperi dei mezzi pubblici, il maltempo, il giorno della settimana e gli eventi straordinari sul territorio, tra questi la chiusura di una strada o l’apertura di un cantiere.

Le card consentono di trovare il miglior percorso per raggiungere la scuola ogni mattina: sarà sufficiente inserire l’indirizzo della scuola come località preferita e di volta in volta viene mostrato il percorso e il mezzo migliore per raggiungerla. E una volta usciti da scuola, anche il percorso migliore per tornare a casa, a partire da mezzogiorno. È possibile inserire anche la fermata preferita: se vengono impostate una o più fermate preferite, si ha la possibilità di visualizzare velocemente i prossimi arrivi dei mezzi alla fermata. A proposito di fermare, le card rilevano anche la fermata più vicina e tutte le informazioni che la riguardano. Questa card permette di recuperare velocemente l’ultimo percorso effettuato. Niente più scuse per tornare a scuola.