L'ospedale dei Monti Prenestini raddoppia: arriverà a 1.300 mq di estensione

Un nuovo pronto soccorso a Palestrina, moderno, per rispondere adeguatamente alle esigenze di un bacino d'utenza di 100.000 persone. E' lo scopo dei lavori recentemente autorizzati dalla direzione salute e integrazione della Regione Lazio lo scorso 4 agosto.

La presentazione del progetto si è tenuta oggi, martedì 9 agosto, alla presenza del vicepresidente della Regione Daniele Leodori, del direttore generale dell'Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito, del presidente della commissione sanità, politiche sociali, integrazione socio-sanitaria e welfare Rodolfo Lena, del sindaco di Palestrina Mario Moretti e della sindaca di Rocca di Cave Gabriella Federici in rappresentanza dei sindaci dei Monti Prenestini.

L'importo complessivo dei lavori, nell'ambito degli interventi di potenziamento della rete ospedaliera previsti dal piano di riorganizzazione della rete, è pari a circa 2.300.000 euro. L’Asl ha ottenuto infatti la possibilità di utilizzare la disponibilità residua del finanziamento per ampliare e potenziare il pronto soccorso, struttura che è stata in grado di convertirsi in Covid Center più volte.

La struttura del "Coniugi Bernardini" verrà ampliata, utilizzando lo spazio ad oggi occupato da aiuole e aree pedonali. Si estenderà per 650 mq su un unico piano per ospitare accesso, attesa, accoglienza, visita, assistenza e cura. Ci sarà poi un'ulteriore sezione di osservazione breve intensità (OBI) di altri 650 mq. Ciò consentirà di razionalizzare i percorsi della struttura, anche in caso di accesso di pazienti con patologie infettivo diffusive.

A settembre il progetto sarà esecutivo, con il via al cantiere in tempi brevi.