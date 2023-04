Vandali contro la sede del Pd di Monteverde: imbrattata la targa storica

Vandali in azione contro la sede del Partito Democratico di via di Donna Olimpia, nel quartiere di Monteverde.

Domenica mattina sul muro del circolo sono state avvistate scritte offensive che hanno suscitato l’immediata reazione del presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti: “Vergognose le scritte e gli atti vandalici alla sede del Pd di Donna Olimpia - ha detto - Sono troppi gli episodi di questo genere nel Paese, non ci fermeranno! Continueremo a portare avanti i nostri valori e la nostra azione politica ogni giorno”.

Anche Daniela Cirulli, presidente dell'Anpi XII Martiri di Forte Bravetta, ha condannato il gesto: "Nottetempo, vigliaccamente, la storica targa del PCI e il muro adiacente al Circolo PD di Donna Olimpia sono stati imbrattati. Si tratti di una provocazione o di un atto di vandalismo, non ci faremo intimidire. Ripuliremo la targa e il muro, perché ci sta a cuore la memoria della storica Sezione e vogliamo garantire uno spazio decoroso e libero alla politica.

Circa un mese fa un altro circolo del Pd era stato preso di mira, il circolo “Italia-Lanciani” in via Catanzaro, zona piazza Bologna. In quel caso era stata lanciata una bomba carta che aveva distrutto una finestra, mentre sul muro erano comparse scritte in vernice rossa: "Stop 41 bis", "Alfredo libero", e Pd mer**", con una A maiuscola iscritta in un cerchio simbolo dell'anarchismo.

Sul posto erano intervenuti gli agenti della digos della questura di Roma, gli investigatori della scientifica per i rilievi e gli agenti delle volanti e dei commissariati San Lorenzo e Porta Pia.