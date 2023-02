L’impianto sportivo che aspetta di essere liberato definitivamente dalla morsa dei clan

Ancora un anno, forse un anno e mezzo per vedere definitivamente strappati alle grinfie della criminalità organizzata un impianto sportivo e le quote di una polisportiva che ha cambiato il volto di un intero quartiere. Si tratta di Montespaccato, estrema periferia ovest di Roma. Lì dove fino al 2018 hanno comandato i Gambacurta, clan criminale familiristico retto dai fratelli Franco e Roberto, arrestati durante l'operazione Hampa insieme ad altre 56 persone.

La società sportiva infiltrata dal clan Gambacurta

Negli ultimi quattro anni la storia di Montespaccato si è unita a doppio filo a quella dello sport, nello specifico del calcio. Sì, perché la squadra del quartiere era finita tra i beni di proprietà dei Gambacurta, di "zio Franco" e dei suoi sodali. La polisportiva e l'impianto sono stati sequestrati, i vertici dell'organizzazione condannati (Franco Gambacurta, oggi quasi 72enne, ha preso 30 anni confermati in Cassazione), ma per quanto riguarda la definitiva confisca dei beni e la consegna allo Stato, quindi alla collettività e al quartiere, dovrà attendere.

Il boss condannato a 30 anni, ma i beni devono ancora essere definitivamente confiscati

Un mese fa la Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni della sentenza del settembre 2022, che ha confermato la confisca dei beni intestati a Franco Gambacurta e la sentenza di carcere per 30 anni emessa a luglio 2022: ma le quote della società sportiva, oggi impegnata nel girone E del campionato di Serie D, erano detenute anche da altri, coinvolti nell'operazione del 2018 e finiti in carcere. La Corte d'Appello dovrà procedere con un nuovo esame, come disposto dalla Cassazione e questo comporterà uno slittamento di altri 12-18 mesi per la pronuncia definitiva. Ad oggi la polisportiva è in gestione straordinaria da giugno 2018. A settembre di quello stesso anno la Regione Lazio e Asilo Savoia hanno voluto rinominare l'impianto, dedicandolo a don Pino Puglisi, il sacerdote palermitano ucciso dalla mafia e di cui questo anno ricorrerà il 15 settembre il 30esimo anniversario dell'assassinio

Il cortometraggio sul Montespaccato Calcio

Nel frattempo, la testimonianza di legalità e riscatto portata dal Montespaccato Calcio prosegue. E si realizza un sogno: un cortometraggio dedicato alla storia della squadra, dei suoi tifosi, del quartiere che si è stretto intorno ai giocatori. Mercoledì 8 febbraio al Cinema Troisi, a Trastevere, è stato presentato "Montespaccato Calcio. Legalità in campo", visibile su Youtube e realizzato da "Sportmemory" nell'ambito del progetto "Roma Sport Sociale". Sul palco, oltre ai giovani calciatori della polisportiva, anche il ministro per lo sport Andrea Abodi, il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli, la presidente del credito sportivo Antonella Baldino, il presidente della Federazione italiana giuoco calcio Gabriele Gravina, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, la vicepresidente del Coni Silvia Salis e il capo dipartimento sport della presidenza del consiglio dei ministri, Flavio Siniscalchi.

Al Cinema Troisi politica, vertici religiosi e società civile

In platea anche il prefetto Bruno Corda, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, Gianpiero Cioffredi presidente dell'Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza della Regione Lazio, Alessandro Onorato assessore allo sport di Roma Capitale, il Generale Lorenzo Falferi, Comandante provinciale dei carabinieri di Roma, il Vescovo ausiliare di Roma Benoni Ambarus, il presidente dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del ministero dell'Interno, Paolo Cortis, Michele Sciscioli, capo del Dipartimento per le Politiche giovanili, i rappresentanti della Prefettura di Roma e del comando provinciale della Guardia di Finanza, oltre alle principali realtà sociali del quartiere, tra cui il Centro sociale anziani 'Giovani Anziani', l'Associazione di protezione civile 'Praesidium', il comitato di quartiere 'Insieme per Montespaccato', il gruppo scout 'Agesci' e la parrocchia di 'S. Maria Janua Coeli'.

Abodi: "Dobbiamo rilanciare la sfida della continuità"

"Per chi conosce l'Asilo Savoia, per chi conosce l'esperienza del Montespaccato è difficile uscirne fuori. Dopo aver visto il corto viene solo voglia di chiedere cosa possiamo continuare a fare - ha affermato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi - . Quello che serve è creare le connessioni, le relazioni. L'obiettivo è quello di rilanciare, come fate voi ogni giorno, la sfida della continuità. Il lavoro prezioso che fa una realtà come questa è fare in modo che uno spazio occupato temporaneamente diventi uno spazio occupato definitivamente".

"Bisogna garantire la prosecuzione di un'esperienza unica"

"L'iniziativa di oggi (mercoledì 8 febbraio, ndr) - ha dichiarato il presidente di ASP Asilo Savoia, Massimiliano Monnanni - è servita non tanto a celebrare i risultati raggiunti dal luglio 2018 ad oggi, che sono sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto a garantire, anche dopo le recenti novità sull'ulteriore procrastinarsi dell'esito della procedura di prevenzione in atto ormai da più di 4 anni, la prosecuzione di questa esperienza unica in Italia attraverso scelte coraggiose e condivise con la popolazione e le realtà associative di Montespaccato".