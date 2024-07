Montespaccato calcio, la Procura ricorre contro parziale revoca confisca ai Gambacurta

La Procura Generale ha chiesto alla Corte d'Appello di sospendere l'esecutività del provvedimento di revoca della confisca del 15% delle quote di Olympus Sport Center S.R.L., società proprietaria dell'impianto sportivo del Montespaccato Calcio. Un'iniziativa accolta con soddisfazione dall'Asp Asilo Savoia, azienda sociale che ha preso le redini della società sportiva un tempo in mano al clan criminale dei Gambacurta.

Il clan Gambacurta nel Montespaccato Calcio

Lo scorso 27 giugno si era diffusa la notizia della revoca parziale della confisca di una quota della società che controlla l'impianto sportivo. Un'iniziativa, da parte dei giudici della Corte d'Appello, che non era stata affatto ben digerita da Asilo Savoia, che da sei anni gestisce il Montespaccato Calcio strappato agli interessi dei Gambacurta, famiglia criminale di Roma ovest. Quel 15% "scongelato", infatti, appartiene a Valerio Gambacurta, figlio dell'ex boss Franco, condannato a 30 anni di reclusione. A distanza di una settimana, la Procura ha presentato ricorso in Corte d'Appello.

L'intervento della Procura Generale

"Si tratta di un primo e positivo risultato commenta il direttore di Asilo Savoia, Massimiliano Monanni - che dà maggiore certezza al quartiere e alla cittadinanza che in questi anni hanno partecipato al processo di riscatto sociale e sportivo che ha visto Montespaccato passare dalle pagine di cronaca nera a quelle di orgoglio, identità e appartenenza". Infatti, come evidenzia la Procura "i beni in oggetto sono nella disponibilità, per interposta persona, di Franco Gambacurta, al quale è stata applicata con provvedimento definitivo la misura di prevenzione personale". Di conseguenza "i beni nella loro complessità vanno destinati a finalità di utilità sociale".

Gualtieri: "Ci incoraggia a proseguire nel progetto"

Anche il sindaco Roberto Gualtieri si è espresso a riguardo: “Esprimo soddisfazione per la decisione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma di chiedere la sospensiva - il suo commento -. Quella sentenza potrebbe avere l’effetto di incidere negativamente sul percorso di rinascita sportiva e di promozione della legalità nel quartiere portato avanti in questi ultimi anni dall’Asilo Savoia. La decisione assunta invece dalla Procura Generale, che ha anche presentato ricorso in Corte di Cassazione, incoraggia tutti nel proseguire in un progetto di inclusione sociale e di lotta a ogni forma di illegalità”.