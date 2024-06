Montespaccato calcio, i giudici riconsegnano il 15% dell'impianto al figlio del boss Gambacurta

I giudici della Corte di Appello di Roma - quarta sezione hanno depositato lo scorso 24 giugno gli esiti della sentenza del 26 marzo sulla confisca dei beni e delle società riconducibili a "zio Franco" Gambacurta, condannato a 30 anni di reclusione e a capo di un clan molto attivo a Montespaccato e dintorni, con contatti con 'ndrangheta, camorra e altri sodalizi criminali romani.

Pur confermando il sequestro di circa sei milioni di euro, è stata disposta la revoca della confisca del 15% delle quote della società proprietaria dell'impianto sportivo del Montespaccato calcio.

La sentenza della Corte d'Appello sui beni dei Gambacurta

A beneficiare di questa parziale revoca è Valerio Gambacurta, che come spiegano da Asilo Savoia (istituto che ha preso in carico la società sportiva) è il figlio di Franco ed è stato condannato in via definitiva a tre anni di reclusione: "Esprimiamo soddisfazione perché i giudici ribadiscono chiaramente che il centro sportivo di Montespaccata fino al giugno 2018 è stato nella piena disponibilità di Franco Gambacurta - si legge nella nota dell'azienda diretta da Massimiliano Monanni - ma prendiamo atto nostro malgrado della revoca della confisca, seppur parziale e limitata al 15% delle quote sociali, intervenuta relativamente alla società proprietaria dell'impianto".

L'infiltrazione criminale nel Montespaccato Calcio

Dopo l'arresto di numerosi esponenti della famiglia Gambacurta, accusati a vario titolo di estorsione, spaccio, usura, Regione Lazio e Roma Capitale nel 2018 avevano affidato la gestione della società sportiva e dell'impianto all'allora Ipab, oggi Asp Asilo Savoia. Il Montespaccato, infatti, era risultato strumento di consenso popolare per il clan criminale. A distanza di sei anni la realtà sportiva si è risollevata, ed è partecipata da oltre 1.500 cittadini uniti in azionariato popolare, con una quota in capo a Roma Capitale. Nel 2021 erano arrivate le condanne a complessivi 370 anni di reclusione per gli appartenenti al sodalizio criminale.

La rinascita di una realtà sportiva e di un quartiere

"In questi sei anni, grazie all’impegno solidale delle istituzioni centrali e locali e al crescente sostegno dei cittadini - si legge ancora nella nota dell'Asp - , abbiamo dato un volto nuovo al quartiere di Montespaccato, con riconoscimenti unanimi al massimo livello istituzionale e anche in ambito europeo. Dove prima si annidavano illegalità e malaffare, oggi si pratica la cultura dell’impegno civile, dell’inclusione sociale e della promozione dei valori dello sport. Oggi Montespaccato è finalmente un quartiere consapevole del proprio futuro. Per queste ragioni non possiamo neppure ipotizzare che, a seguito della revoca parziale, nell’attesa della definitiva pronuncia entro l’anno della Cassazione, la nostra Istituzione, debba forzatamente convivere, anche per evidenti ragioni di contesto ambientale, con una proprietà rappresentata anche dalla famiglia Gambacurta".

L'appello di Libera contro le mafie

"Sosteniamo l’appello alle Istituzioni e la dichiarazione fatta da Asilo Savoia di incompatibilità della loro azione con la presenza seppur minoritaria nell’assetto societario di un esponente del clan Gambacurta - le parole invece di Giampiero Cioffredi, referente di Libera Lazio, associazione antimafia - che per anni ha tenuto in ostaggio il quartiere di Montespaccato con un asfissiante e violento controllo del territorio attraverso attività illecite quali di traffico di droga, estorsione, usura e riciclaggio. La gestione dell’impianto sportivo ha rappresentato un’importante forma di consenso popolare, ritenuto dagli investigatori il vero punto di forza della famiglia Gambacurta".

La solidarietà di Gualtieri

Non si è fatta attendere la posizione del sindaco Roberto Gualtieri: "Siamo accanto all'Asilo Savoia nella sua battaglia per difendere la dignità del gruppo sportivo e l'azione di rilancio di cui è stato protagonista - la dichiarazione del primo cittadino - . Faccio dunque un appello alle istituzioni perché nulla di questo patrimonio vada perso. Auspico che, pur nel rispetto della sentenza della Corte d'Appello, vengano messi in campo tutti gli strumenti esistenti per impedire che un valore irrinunciabile come il rispetto della legalità possa anche solo parzialmente tornare in discussione. La storia di 'Talento e Tenacia' deve continuare senza ostacoli sulla sua strada, perché gode di un riconoscimento unanime e perché la lotta al malaffare si vince con i fatti e non con le parole".

"Non possiamo di certo tollerare- ha commentato anche Marco Di Stefano, consigliere capitolino di Noi Moderati Forza Italia - che la presenza, seppur formale e minoritaria, del clan Gambacurta nella compagine sociale proprietaria dell'impianto sportivo restituito alla legalità dall'Asilo Savoia ne metta potenzialmente a rischio la prosecuzione delle attività"