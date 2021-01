Gioca una schedina da cinque numeri: vince casa più 200mila euro

Combinazione di numeri vincente a Monte Mario dove un fortunato giocatore si è aggiudicato una casa più 200mila euro subito. La dea bendata ha baciato la giocata effettuata nel punto vendita Sisal Tabacchi di via di Torrevecchia 13A. La serie di numeri vincenti dell’estrazione di venerdì 15 gennaio del concorso Vinci Casa è: 2, 6, 11, 22, 35.

Il fortunato giocatore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 153 le case assegnate.

Il premio di prima categoria, 5 numeri su 40, è costituito da 500.000€, che sono così ripartiti: 200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all'acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti. L’estrazione quotidiana a 2 euro avviene alle ore 20.

Nei giorni scorsi la dea bendata aveva baciato un giocatore al punto Sisal di via Ardeatina.