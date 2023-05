Monopattini in sharing, restano solo tre operatori. Cosa cambia dal primo luglio

Saranno di Lime, Dott e Bird le flotte di monopattini in sharing che potranno circolare per le strade di Roma. Lo ha deciso il Campidoglio alla chiusura dei lavori di selezione avviati dall’apposita commissione in seguito alla pubblicazione del bando, nell’agosto del 2022. Le tre società si sono classificate prime in una graduatoria cui hanno partecipato in 7, compresa Voi Technology, che aveva anche presentato un ricorso (accolto dal Tar) per l’esclusione. Un prevedibile intoppo burocratico che insieme con le dimissioni di uno dei membri della commissione ha rallentato i lavori di selezione, alla fine arrivati a conclusione.

L’assegnazione durerà tre anni a partire dal primo luglio del 2023, e gli operatori dovranno rispettare le linee guida del nuovo e più stringente regolamento relativo alla gestione dei servizi di monopattini elettrici in sharing nella Capitale, linee guida approvate in giunta nel giugno del 2022.

Cosa prevede il nuovo bando per i monopattini in sharing

Tra le principali novità rispetto al passato, la diminuzione degli operatori (attualmente sono sette, ma dal primo di luglio diventeranno appunto 3) e un numero massimo di 9.000 mezzi, di cui 3.000 nelle zone centrali e gli altri equamente divisi tra i Municipi. Obiettivo, fortemente perseguito dll'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, cercare di tenere a bada le note criticità legate alla circolazione dei monopattini, e dunque sosta selvaggia, passaggi su marciapiedi e corsie bus, cumuli di mezzi abbandonati nei pressi di monumenti e aree ad altissimo valore artistico e culturale.

Al Comune, per realizzare questo obiettivo, il compito di individuare le nuove aree no parking e dove realizzare gli stalli e il monitoraggio automatizzato della localizzazione dei mezzi attraverso la piattaforma applicativa di Roma Capitale. In caso di infrazioni, le società di nolo rischiano dalla sospensione alla revoca dell’autorizzazione.

A queste disposizioni si aggiungono la dotazione della targa metallica sui veicoli con aggiunta di Qr code che ne permette l'identificazione immediata attraverso dispositivi elettronici, una velocità massima di 20km/h (che diventano automaticamente 6km/h nelle aree pedonali), noleggi solo per maggiorenni e obbligo di iscrizione con carta d’identità.

Ogni operatore potrà ottenere l'autorizzazione, a fronte di un canone da versare a Roma Capitale variabile tra 1 e 4 euro al mese per ciascun veicolo, per un numero di mezzi tra un minimo di 2500 e un massimo di 3mila. Aumenta l'estensione territoriale del servizio con un'area minima di 95 kmq totali estesa a 5 aree tra le Mura Aureliane, l'anello ferroviario, la fascia verde, il Gra, Ostia e Acilia. Tra i requisiti per la vittoria del bando c’è anche quello che riguarda l’operatività del servizio rispetto a linee metro e stazioni.

Per l’assegnazione del noleggio sono stati infine valutati anche il sistema di manutenzione, il controllo e la redistribuzione della flotta, il sistema di contatto con la clientela, la sostenibilità ambientale, la possibilità di offrire abbonamenti, le agevolazioni per gli utenti del trasporto pubblico e gli sconti per spostamenti sistematici.