Monopattini in sharing, le nuove regole slittano di tre mesi

Slitta l’entrata in vigore delle nuove regole su bici e monopattini in sharing annunciate lo scorso giugno con un’apposita delibera firmata dalla giunta Gualtieri. A causa delle dimissioni di uno dei commissari che compongono la commissione che dovrà giudicare le offerte degli operatori cui sarà concesso di operare in città, il Campidoglio ha infatti stabilito una proroga di tre mesi per il bando finalizzato a regolarizzare il servizio.

Cosa prevede il nuovo bando sui mezzi in sharing

Il nuovo bando pubblicato ad agosto avrebbe di fatto dovuto iniziare a produrre i suoi effetti a partire dai primi giorni del nuovo anno, tagliando il numero degli operatori attivi sul territorio. Il Comune, con l’approvazione delle nuove linee guida, ha stabilito di farli scendere dagli attuali 7 a 3, tagliando così il numero di mezzi a disposizione di romani e turisti: i monopattini passeranno da 14.500 a un massimo di 9.000, di cui 3.000 nelle zone centrali, le e-bike da 12.500 a 9.000. Obiettivo, dare un giro di vite alla sosta e alla circolazione selvagge di mezzi che spesso vengono abbandonati sui marciapiedi o sulle corsie dei bus ed evitare che la stragrande maggioranza sia concentrata sul territorio dei Municipi I e II.

Le dimissioni e l'allungamento dei tempi

Le dimissioni di uno dei tre commissari hanno inevitabilmente costretto il Campidoglio ad allungare i tempi. Il sostituto verrà scelto tra i dirigenti dei dipartimenti di Roma Capitale, e nel frattempo continueranno a restare in vigore le regole attuali: una battuta d’arresto per un passaggio fortemente voluto dal sindaco Gualtieri e dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che nell’annunciare il nuovo regolamento aveva chiarito che “vogliamo sanare diverse criticità in un ambito molto sentito dai cittadini, sia dal punto di vista della sicurezza che da quello relativo al decoro urbano. Contestualmente la nuova disciplina ci consente di dare a questi mezzi una vera e propria funzione trasportistica, che deve essere quella dell’ultimo miglio, come prevede la filosofia della cosiddetta sharing mobility, estendendo il servizio in maniera capillare su tutti i municipi”.

“Dobbiamo evitare che questi mezzi siano posteggiati ovunque - aveva aggiunto Patanè - Il bando va proprio a fare questo, riducendo il numero di operatori, imponendo vincoli più stringenti a tutela del decoro urbano e della sicurezza, redistribuendo i monopattini in tutta la città e non solo nel centro storico”.

I contrari al nuovo bando: "Tagliare il servizio è controproducente"

Il nuovo bando non ha però incontrato il plauso generale. I sostenitori di una mobilità più sostenibile ritengono infatti che tagliare il servizio e i mezzi in sharing non aiuti a regolamentarlo, ma che sia necessario piuttosto dotare la città di infrastrutture adeguate - in primis stalli e piste ciclabili - per consentire alle persone di usarli in modo più responsabile.

A RomaToday Gianluca Santilli, presidente dell’Osservatorio Bikeconomy e coordinatore della commissione nazionale cicloturismo istituita ad agosto dall'allora ministro Garavaglia, aveva definito la decisione del Comune “controcorrente”, spiegando che “il problema di Roma non sono i monopattini lasciati sul marciapiede o i troppi monopattini, ma le 1,7 milioni di auto in circolazione in città e i 2 milioni in provincia. Il vero tema è ridurre l’uso dell’auto privata, e per questo la micromobilità è fondamentale. Non serve moltissimo tempo e non servono moltissimi soldi: Parigi ha iniziato nel 2015, Roma è gemellata, dovremmo prendere esempio. La capitale tra l’altro ha anche il record negativo in termini di tempo necessario per trovare parcheggio, il che si traduce in invivibilità. Dobbiamo invece andare verso la vivibilità dei cittadini e dei turisti”.