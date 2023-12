Monopattini in sharing, i romani continuano ad usarli (quasi) solo in centro

Sono trascorsi tre mesi da quando è entrato in vigore il nuovo regolamento per i monopattini in sharing. Dal primo settembre 2023 infatti è stato ridotto, rispetto al passato, il numero di operatori autorizzati ma è cresciuta la distribuzione, nel territorio romano, dei mezzi di micromobilità in condivisione.

Noleggi in aumento

Quali sono le conseguenze dell’adozione delle nuove regole? L’agenzia Roma servizi per la mobilità ha tracciato un primo bilancio raffrontando l’attuale modalità d’impiego del monopattino elettrico rispetto a quello che si faceva lo scorso anno, nello stesso arco temporale. I numeri indicano che nel trimestre 2024, gli operatori Dott, Lime e Bird abbiano complessivamente sfiorato i due milioni di noleggi. Sono stati per l’esattezza 1.948.867 i noleggi effettuati in città. Il dato è in aumento rispetto al passato.

Utenti concentrati nel centro cittadino

Nel 2022, sempre nel periodo compreso tra settembre e dicembre, gli allora sette gestori accreditati avevano totalizzato 1.805.998 noleggi. Va detto che l’area, allora fruibile con i monopattini, era meno estesa di quella attualmente prevista dal regolamento capitolino. Oggi, infatti, l’estensione territoriale che i tre operatori devono garantire è di almeno 95 chilometri, e si sviluppa in 5 aree: le Mura Aureliane, l’anello ferroviario, la fascia verde,il Gra, Ostia ed Acilia.

Nonostante la maggiore estensione territoriale, l’agenzia ha fatto sapere, senza entrare in maggiori dettagli, che ancora oggi “la maggior parte dei noleggi avviene nelle aree centrali, mentre nei quartieri della periferia e oltre il Raccordo Anulare gli utenti stanno via via prendendo confidenza con un uso più sistematico di questi nuovi servizi di mobilità”.

Noleggi più brevi rispetto al passato

All’incremento nel numero dei noleggi contribuisce anche la possibilità, riconosciuta agli abbonati annuali di Metrebus, di farne uso gratuitamente. “Ad esempio le Lime – fa sapere l’agenzia Roma servizi per la mobilità – nelle ultime settimane le corse gratis avviate dagli abbonati Metrebus sono state circa il 20% dei viaggi totali”. Cambiano però il tempo di utilizzo e la distanza percorsa a bordo del monopattino in condivisone. Nel trimestre settembre-novembre 2022 il tempo medio era stato di 18,3 minuti e la distanza di circa 2,58 chilometri. Oggi, a fronte del maggior ricorso al monopattino, si riscontra una diminuzione dei percorsi effettuati, scesi a 1,96 km ed anche al tempo di utilizzo che cala in maniera ancor più significativa, scendendo a 11,52 minuti di media.