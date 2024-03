Monopattini in sharing gratis agli abbonati metrebus: aumentano le disattivazioni degli abbonamenti

Un aumento anomalo delle disattivazioni unilaterali degli abbonamenti in sharing per gli utenti Atac ha fatto scattare l’allarme. L’associazione Salvaciclisti Roma ha scritto all’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, perché sempre più utenti, alcuni dei quali hanno contattato anche RomaToday, lamentano di essersi visti disabilitare il servizio che permette, a chi ha un abbonamento Metrebus, di utilizzare gratuitamente o quasi i monopattini in sharing dei tre operatori di micromobilità della città: Lime, Dott e Bird. Una denuncia che arriva poco giorni dopo un acceso dibattito tra i rappresentanti delle aziende e lo stesso Patanè.

Abbonamenti disattivati

Dallo scorso autunno sono state fissate nuove regole che hanno cambiato le modalità di utilizzo dei monopattini. Le norme previste imponevano un massimo 3.000 mezzi a testa. Nel centro storico devono essere presenti al massimo 300 dispositivi per ogni singolo operatore, numero che sale a 600 all’interno dell’intero territorio del I municipio. A vincere la gara che serviva per individuare un massimo di tre operatori erano state Lime, Dott e Bird grazie anche all’offerta di utilizzo dei loro mezzi in maniera gratuita o col pagamento simbolico di un centesimo per gli abbonati Metrebus.

Troppo successo

Questa idea ha avuto troppo successo. Nel corso di un’audizione in commissione mobilità lo scorso 23 febbraio, infatti, i rappresentanti delle tre aziende di sharing hanno detto tutte la stessa cosa: la maggior parte della loro utenza, specialmente quella che si muove in centro, utilizza i vantaggi dell’abbonamento Atac. Dott, per fare un esempio, ha registrato come quasi il 40% delle corse totali nel territorio di Roma avvenga con utenti abbonati ad Atac. Numeri che aumentano esponenzialmente al centro storico, con percentuali che si aggirano sul 60-70%. “Una situazione commercialmente non sostenibile” a lunga scadenza, avevano detto i tre operatori.

Tolleranza zero

Sempre in quell’occasione, Eugenio Patanè aveva fatto capire che non ci sarebbe stato nessun cambiamento delle regole del bando, anzi. Con la fine della fase di “sperimentazione” ora si sarebbe entrati in un periodo di “tolleranza zero” per gli operatori che non rispettano le regole, specialmente quelli che non monitorano in maniera adeguata i posteggi dei mezzi a due ruote. “Sappiamo chi sono i più virtuosi e i meno virtuosi – aveva detto l’assessore - nessuno scappa. Saremo abbastanza rigidi nel perseguire gli obiettivi del decoro previsti dal bando”. A quanto pare, anche gli operatori si sono adeguati, diventando più intransigenti a loro volta con l’utenza.

Segnalazioni

Un utente ha contattato RomaToday per spiegare come per due volte Dott gli abbia disattivato l’abbonamento per parcheggio errato. “Avevo parcheggiato bene e, come sempre, avevo anche fatto la foto del monopattino – racconta –le semplici foto, però, non sono bastate. Per riattivare il mio account, che utilizzo specialmente con l’abbonamento Metrebus, ho dovuto mandare anche due pec all’azienda e in una di queste ho messo anche in copia l’assessore alla mobilità”. Alla fine l’account è stati riattivato ma è facile intuire come in tanti, in una situazione analoga, siano più predisposti a “gettare la spugna” ed accettare quanto deciso dall’operatore.

Abbonamento virtuale

Non ci sono solo le disattivazioni unilaterali. Salvaciclisti ha “ricevuto evidenza di casi in cui i gestori non hanno applicato la convenzione a utenti con abbonamento virtuale acquistato via app”, cosa che comporta l’impossibilità di utilizzare gratuitamente i monopattini in sharing. “Invitiamo – conclude l’associazione - l'amministrazione a verificare che la convenzione stipulata dal Comune sia rispettata e autorizzi le società di sharing a sospendere unilateralmente la convenzione agli abbonati Metrebus”.

Stalli di sosta

Nella lettera di Salvaciclisti non si parla solo del problema delle disattivazioni degli abbonamenti. Nel mirino anche il problema della “sosta selvaggia” dei vicoli di micromobilità: “A distanza di alcuni mesi dall’entrata in vigore dell’accordo e con il crescere esponenziale dell’utenza – si legge – non sono state ancora individuate aree di sosta o nuove infrastrutture dedicate a questi veicoli, non risolvendo pertanto l’iniziale problema della sosta selvaggia”. Anche di questo si era discusso in commissione mobilità, con i tre operatori che lamentavano le stesse carenze da parte di Roma Capitale. Sul tema Patanè ha spiegato che quella di realizzare stalli o installare rastrelliere “non è un’operazione semplice, specialmente al centro storico”. Addirittura, l’assessore ha ribadito come non si deve esagerare da questo punto di vista per non avere “un effetto distorsivo del servizio”. Per questo si starebbe ragionando su “stalli virtuali”, ovvero piccole aree, non delimitate e senza infrastrutture, dove lasciare i monopattini e rintracciabili tramite applicazione.