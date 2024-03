Disattivazione degli abbonamenti per lo sharing, Roma servizi avvia i controlli con gli operatori

“Sono in corso delle verifiche”. Roma servizi per la mobilità è al lavoro per vedere se si stanno rispettando le regole, fermo restando “che la valutazione di specifiche situazioni spetta comunque all'operatore”. Dopo le denunce e segnalazioni di centinaia di cittadini qualcosa si sta muovendo. Parliamo dei monopattini in sharing e del problema riscontrato da tantissimi utenti con il loro abbonamento Metrebus grazie al quale dovrebbero, condizionale d’obbligo, poter utilizzare gratuitamente i monopattini messi a disposizione da Lime, Dott e Bird. Tra attivazioni difficili e farraginose e disattivazioni improvvise sembra, almeno secondo l’utenza, che da parte delle tre aziende che gestiscono la micromobilità romana ci sia stato un “giro di vite” sui controlli.

Il successo dell’abbonamento Metrebus

Come detto, chi ha un abbonamento annuale Metrebus può effettuare corse gratuite o quasi sui monopattini in sharing. Un’opportunità prevista proprio dal bando che le tre aziende hanno vinto lo scorso anno. Questa misura ha avuto un enorme successo visto che, come emerso anche di recente, il 40% dell’utenza viaggia grazie al suo abbonamento integrato, percentuale che sale se si considera il centro storico di Roma.

Disattivazioni per errato parcheggio

Nelle ultime settimane tantissimi utenti hanno lamentato difficoltà nell’attivare il servizio di sharing con l’abbonamento Metrebus. Altri, invece, si sono visti disattivare l’account per “errato parcheggio”, salvo poi vederselo, nella maggior parte dei casi, riattivato ma solo a seguito di segnalazioni e mail di protesta. Di regola, infatti, chi termina la sua corsa con un monopattino, deve fotografarlo per testimoniare di averlo lasciato in maniera corretta. Molti utenti dicono che, nonostante fosse ben parcheggiato, veniva comunque disabilitato l’account e, di conseguenza, la convenzione Metrebus.

Controlli

Dopo le numerose segnalazioni e l’articolo di RomaToday, Roma servizi per la mobilità ha avviato delle verifiche sul “rispetto generale delle regole”. Dall’assessorato alla mobilità, invece, c’è silenzio assoluto. Patanè ha già respinto e bloccato sul nascere la richiesta di Lime, Dott e Bird di rivedere la questione delle corse gratis con l’abbonamento Metrebus perché economicamente non è sostenibile, almeno a lungo periodo.

Segnalazioni

Via mail o tramite social, RomaToday ha raccolto decine e decine di segnalazioni e, più o meno, raccontano tutte lo stesso modus operandi. “Volevo segnalare che anche a me e il mio compagno Dott ha disattivato gli account, entrambi con convenzione Atac, nonostante le nostre tante mail nelle quali indicavamo gli errori commessi” ci dice una ragazza. “La cosa più strana – aggiunge - è che la sospensione dell’account è per sempre”. Un altro utente ci ha segnalato problemi con tutte e tre le compagnie e, in particolare, con Bird: “Dopo un'iniziale attivazione senza problemi, nel momento del rinnovo, dal supporto solo fantasmi”. “Vorrei segnalare che sia Lime che Dott, nonostante abbia fatto tutta la registrazione, non mi hanno ancora attivato la promozione dal 13 gennaio scorso. Alle mie segnalazioni rispondono che ci sono tempi tecnici oppure prendono tempo con risposte non comprensibili” segnala un’altra utente. Decine e decine di casi simili sono stati raccontati anche sui nostri canali social.