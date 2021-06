Monopattini abbandonati sui marciapiedi: il Codacons contro il Comune di Roma

Il Codacons denuncia il degrado urbano di Roma e presenta un esposto alla Procura della Repubblica per i possibili reati di blocco stradale, attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio.

La denuncia del Codacons

Il motivo della denuncia dell’associazione, che coordina le associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, è l’abbandono dei monopattini in sharing sul marciapiede proprio nella fermata dei bus Atac.

L’episodio di degrado urbano avviene in Via dei Prefetti in pieno centro di Roma, dove una decina di monopattini elettrici gettati a terra impediscono la salita e la discesa dei passeggeri dei bus Atac. A questo si aggiunge il disagio creato ai pedoni.

L'esposto alla Procura di Roma

Carlo Rienzi presidente del Codacons commenta quello visto e filmato in via dei Prefetti, "come uno spettacolo vergognoso per la Capitale d’Italia, l’incuria della città danneggia i cittadini". Per Rienzi in problema è ancora più grave perché è messa a rischio "l’incolumità di non vedenti e disabili che attraversano via dei Prefetti e che potrebbero subire rovinose cadute e danni fisici scontrandosi con i monopattini abbandonati sul marciapiede".

Il presidente Codacons annuncia oggi l’esposto alla Procura di Roma, chiedendo di aprire l'indagine nei confronti del Comune di Roma, della società di sharing che gestisce il servizio di noleggio dei monopattini e dei conducenti che hanno abbandonati i mezzi in modo selvaggio (individuabili attraverso le telecamere installate in zona e i dati raccolti dal gestore dei mezzi) per i reati di blocco stradale, interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti”.