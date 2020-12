Lanuvio come lo Utah: il monolite del deserto appare nel parco

Sorpresa e curiosità a Lanuvio dove è comparso un misterioso monolite: proprio come quello rinvenuto (e poi rimosso) nei giorni scorsi nel deserto dello Utah, simile a quelli trovati in Romania e anche in California, ad Atascadero.

Il monolite di metallo installato a Lanuvio è alto oltre 3 metri ed è stato eretto da ignoti all’interno dell’area di Villa Sforza Cesarini, in prossimità dei resti del Portico degli Antonini.

Sul posto, così ha fatto sapere il Comune, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e le autorità cittadine: tutti vogliono svelare il mistero e la provenienza del monolite di Lanuvio.

Una stele intorno alla quale è tanta la curiosità. Incomprensibili le scritte presenti su entrambi i lati della struttura: i Castelli e tutta Roma si interrogano.

Lo scherzo di qualche buontempone, l’installazione di qualche artista alla ricerca di notorietà o una campagna pubblicitaria a questo punto ben riuscita: tutte le ipotesi sono in piedi. C'è chi sogna, magari il film del proprio regista del cuore; chi avanza tesi e chi si gode il nuovo arrivato a Villa Sforza Cesarini.

Una sola cosa è certa: il giro del mondo del misterioso monolite ha fatto tappa anche in Italia, a Lanuvio. E all’ombra dei Castelli, ma non solo, tutti vogliono svelare l’arcano.