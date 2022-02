Monica Vitti, Roma in lutto: la camera ardente in Campidoglio. Gualtieri: "Presto un luogo per ricordarla"

Roma è in lutto per Monica Vitti, morta mercoledì scorso all'età di 90 anni. Questa mattina in Campidoglio, è stata allestita la camera ardente. Prima dell'arrivo della bara, il sindaco Roberto Gualtieri si era intrattenuto con il marito dell'attrice Roberto Russo, visibilmente commosso.

Al centro della sala della Protomoteca campeggia una foto dell'attrice e un piccolo mazzo di fiori avvolto con la prima pagina del Manifesto che il giorno dopo la sua morte ha titolato 'Ma 'ndo vai'. In fondo alla sala un maxischermo proietta alcune immagini celebri dell'attrice, morta a 90 anni. Tra i primi ad arrivare per renderle omaggio, anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Oggi prevale la tristezza, perché anche se Monica Vitti da tempo si era ritirata, era sempre presente, era una parte della nostra comunità culturale, di Roma e dell'Italia. Oggi prendiamo atto che anche lei non è più tra noi. E visto che la morte è assenza, quando viene meno una grande persona questa assenza si sente ancora di più", ha detto Zingaretti che ha poi rivelato che il film a cui è più legato è 'Polvere di stelle'.

"Roma piange Monica Vitti, ma vuole onorarla come merita. - ha sottolineato Gualtieri - Per questo cercheremo di ricordarla adeguatamente intitolandole un luogo. I ricordi di lei sono tantissimi gli straordinari ruoli nei film di Antonioni, è stata una grande attrice e una donna impegnata sul piano civico e politico". Oltre al saluto del mondo delle istituzioni, presenti anche alcune personalità del mondo della cultura e dello spettacolo come Dacia Maraini e Marisa Laurito.

Molti anche i cittadini comuni che stanno arrivando in Campidoglio per l'ultimo saluto a Monica Vitti. Qualcuno ha lasciato fiori e dediche di fronte al suo feretro. Chi ha amato l'attrice, potrà recarsi alla camera ardente fino a stasera alle 18, e poi domani mattina, mentre i funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 presso la Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo.