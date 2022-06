Tutti ar mare del Foro Italico

foto dalla pagina Facebook del Foro Italico

Sabbia dorata, palloni a spicchi bianchi, gialli e blu che superano la rete e volano da un lato all'altro del campo, sole alto, atleti in costume, pubblico sugli spalti, un drink fresco in mano e occhiali da sole. Uno spettacolo. Anche quest'anno il beach volley torna nella Capitale. Atleti di tutto il mondo si sfideranno nella splendida cornice del mare di Roma, quella del Foro Italico. Già.

In 37 anni di vita a Ostia ho sempre pensato che il territorio fosse ostacolato dalla criminalità. Interessi talmente tanto forti che ne hanno impedito lo sviluppo. Forse è stato così. O almeno in parte. Negli ultimi anni, tuttavia, le inchieste hanno decapitato i clan Fasciani e Spada, i più potenti, dato un duro colpo agli affari dei Triassi, dei "napoletani", dei sudamercani. C'è stato anche il commissariamento, il purgatorio e la rinascita (almeno su carta). Un lungo cammino di espiazione per liberarsi dal peccato, Amen. Eppure, nonostante le tante operazioni di carabinieri e polizia, qualcosa è mancato. E manca tutt'ora.

Secondo qualcuno non c'è la "visione" di un turismo diverso. Una proposta nuova, giovane. Ma è davvero così? Me lo sono chiesto anche io. Ci ho creduto. Manca la "visione", mi ripetevo come una supercazzola per giustificare l'exploit del resto del litorale laziale, da Civitavecchia a Anzio, passando per Fiumicino, Cerveteri e Pomezia. Non Miami e Los Angeles, con tutto il rispetto.

Non so se Ostia da comune potrebbe avere quello slancio che in molti si auspicano (me compreso). Non so davvero se la soluzione sia quella. Qualcosa però va fatto. Negli ultimi anni di amministrazione a 5 Stelle è stato fatto davvero poco per promuovere il turismo del litorale. Pochi eventi internazionali e uno sgangherato villaggio per vedere l'Italia nella cavalcata degli ultimi Europei, con partite e eventi saltati per mancate autorizzazioni. Davvero troppo poco per il "mare di Roma".

Da un anno mi sono trasferito in "città". Dentro il raccordo anulare. La periferia resta nel cuore, non più nella distanza. Almeno da quella dal lavoro. Il tempo a disposizione è cambiato. La mia "visione" anche. Ostia è dimenticata. Come tutte le periferie di Roma. Non è una novità. Lo so. Ma la triste verità. Recentemente ci sono state le elezioni e quel "ripartiamo dalle periferie" è suonato, come un mantra, a ripetizione.

La nuova giunta è stata fatta. Ed è anche giovane. Insomma, il potenziale c'è. Alessandro Onorato è l'assessore al turismo, grandi eventi e sport ormai da diversi mesi. Ha 41 anni e, aspetto fondamentale per un "local" (così noi surfistelli di Ostia ci chiamavamo da ragazzini) come me, è nato e cresciuto a Ostia. "Uno di noi", hanno pensato i cittadini del lido. Inteso come gente che viene da lì, dalla figlia brutta e cattiva di mamma Roma.

Lo scorso aprile Onorato è venuto (anzi, tornato) ad Ostia. Un bel giro al nuovo skatepark la promessa del "porteremo i mondiali di skate a Roma e sarà un successo sociale, sportivo ed economico" e che "ci saranno diverse sorprese". Quindi la promessa in radio che ad Ostia serve "un bando internazionale per immaginare un lungomare diverso più accogliente esteticamente più bello e che comunichi al mondo che Roma è una città di mare". Insomma, il cambio di passo e la speranza di nuovo lustro per il litorale c'era (e cos'è).

Ma per ora delle "sorprese" neanche l'ombra. E in attesa dei mondiali di skate promessi (che comunque si faranno a Colle Oppio e non ad Ostia), solo un'unica certezza amara. Il mondiale di beach volley, Roma, nonostante abbia il mare, proprio non vuole sapere di farlo ad Ostia. Ancora una volta la spiaggia è quella del Foro Italico. Un cazzotto nello stomaco per chi è di Ostia che già è costretto ad ingoiare, amaramente, quando il Campidoglio promuove il mare sul Tevere e non gli arenili, quelli veri, del Lido. Anche questa volta ad Ostia si dovranno accontentare di 'na bira e 'n calippo in spiaggia. Insomma, niente di nuovo: dovemo svortà e alla fine ci dovremmo accontentare der gelato.