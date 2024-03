Caso molestie alla Sapienza, contestata la rettrice Polimeni

Le studentesse della Sapienza contestano la rettrice, Antonella Polimeni, sul tema delle molestie nell’ateneo. Nel corso dell’incontro “Università: femminile, plurale” organizzato il 7 marzo nell’università, a cui hanno partecipato Polimeni e la rettrice dell’università Bicocca di Milano e presidente della Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane) Giovanna Iannantuoni, insieme ad altre rettrici di atenei italiani, due ragazze hanno interrotto l’incontro, alzandosi in piedi e attaccando Polimeni e Iannantuoni.

L’intervento delle studentesse

“Ci sembra assurdo che qui si stia presentando una questione come se avere delle rettrici donne significhi per forza emancipazione – hanno detto -. Con quale faccia venite qui a presentarci questa cosa in questo modo quando nelle vostre università ci sono state delle proteste delle studentesse contro le molestie. Ancora non riuscite a dire che questo è un problema sistematico, che viene invece presentato solo come una serie di casi isolati. Ma non è vero, si tratta di un sistema universitario che dà uno strapotere ai professori, che si sentono protetti a molestare e a umiliare delle studentesse che poi hanno paura a denunciare. Perché poi rischiano di perdere un esame o un dottorato. Fate parlare antiabortisti e fascisti nelle università”. L’intervento delle ragazze, condiviso dal profilo Instagram del collettivo Cambiare Rotta, è stato poi interrotto dal personale dell’università. “Abbiamo capito e affronteremo anche questi temi” hanno risposto le rettrici dal palco. “Non c’è dibattito” hanno risposto le studentesse.

Le proteste in corso

Nelle aule della Sapienza da alcuni giorni si moltiplicano gli interventi delle ragazze che interrompono le lezioni alzandosi in piedi e mostrando un cartello, con scritto “Non mi sento sicura”. Ed elencando poi le motivazioni per cui, secondo loro, l’ateneo non è più un posto in cui le studentesse possono sentirsi a proprio agio. Il primo caso è avvenuto nella Facoltà di Scienze Politiche, il video è stato condiviso dall’associazione Sinistra universitaria su Instagram. E, in pochi giorni, episodi simili si sono verificati anche a Filosofia, Psicologia e Lettere. Ed è probabile che altre facoltà si aggiungano presto. La protesta è legata alla diffusione, da parte della rettrice Polimeni, dei dati su molestie e abusi nell’ateneo: 13 casi nel 2023, con la sospensione di un docente. Per Sinistra universitaria, però, il numero reale sarebbe molto più alto: “Lo scorso novembre – spiegano dall’associazione - abbiamo lanciato un'indagine sulla violenza di genere e le discriminazioni in università in vista del prossimo 8 marzo. I dati che abbiamo raccolto non coincidono con quanto detto dalla rettrice. I casi sono almeno 130, ma sappiamo che il fenomeno è molto più diffuso. Secondo la nostra indagine il 15% delle soggettività discriminate ha subito una violenza; il 30% delle persone intervistate ha assistito a una discriminazione in ambito accademico; oltre il 90% delle persone non conosce la figura della consigliera di fiducia”. L’associazione presenterà i dati sulla violenza di genere e le sue proposte per una “università transfemminista” martedì 12 marzo, nell’aula Calasso della facoltà di Giurisprudenza”.

Le parole della rettrice

A poche ore dall’inizio della mobilitazione, la rettrice Antonella Polimeni ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video in cui spiega “alcune delle più rilevanti iniziative che sono state messe in campo dalla Sapienza per prevenire e contrastare le molestie all’interno della nostra Comunità e per dare supporto a chi ne dovesse essere vittima. Sono tutti servizi già attivi e disponibili”. Nel video intervengono Giorgia Ortu La Barbera, consigliera di fiducia della Sapienza, che ha il compito di “raccogliere e gestire tutte le segnalazioni di comportamenti inopportuni a sfondo sessuale e di molestie”, e Anna Maria Speranza, delegata della Sapienza per i servizi di counseling psicologico. Viene mostrato anche il centro antiviolenza dell’ateneo a Scalo San Lorenzo. “Sono figure e servizi ad accesso gratuito, in alcuni casi offerte da persone terze all'Ateneo, che seguono chi sottopone segnalazioni – spiega Polimeni -garantendo anonimato e piena tutela, interfacciandosi con le autorità e gli organismi che in Sapienza vigilano sulla parità e operano contro le disuguaglianza e le discriminazioni e gli abusi”.