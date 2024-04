Caso molestie, gli studenti Sapienza al Comune: "Servono strade sicure e più centri antiviolenza"

Più illuminazione e sicurezza lungo le strade, potenziamento delle corse serali e notturne dei bus e ampliamento della rete dei centri antiviolenza. Sono le richieste che l’associazione studentesca Sinistra universitaria ha presentato alle commissioni capitoline Scuola e Pari opportunità, che si sono riunite il 12 aprile per discutere del tema delle molestie nelle università. “Una priorità assoluta nelle nostre agende” ha detto la presidente della commissione Scuola, Carla Fermariello. L’incontro è scaturito dalla diffusione dei dati sulle molestie alla Sapienza, da parte di Sinistra universitaria: più di 160 casi segnalati in pochi mesi. “Questo lavoro ci riguarda e ne facciamo tesoro – sottolinea Michela Cicculli, presidente della commissione Pari opportunità, Michela Cicculli – perché la Città universitaria rappresenta un pezzo di città importante, i ragazzi e le ragazze che la frequentano, e che spesso provengono anche da fuori Roma, sono cittadini e cittadine a tutti gli effetti”.

Le richieste degli studenti

Leone Piva e Valeria Cigliana di Sinistra universitaria hanno presentato alle commissioni i dati emersi dal questionario somministrato a 1318 studenti dell’ateneo di piazzale Aldo Moro. “Un’iniziativa – spiegano – nata a novembre, dopo che ogni giorno ricevevamo da parte delle studentesse segnalazioni su molestie e discriminazioni all’interno dell’università”. Alle commissioni, Piva e Cigliana hanno presentato, in particolare i dati sulla percezione della sicurezza nel tragitto dall’università alla scuola e viceversa: il 67% degli intervistati non si sente a suo agio nel compierlo. Da qui le proposte di intervento dell’associazione al Comune: “Potenziare l’illuminazione nelle strade per renderle più sicure, incrementare la presenza notturna dei mezzi pubblici, visto che proprio la mancanza di bus nelle ore notturne costringe le studentesse a compiere il tragitto a piedi, facendole sentire meno sicure”. E poi “l’ampliamento della rete dei centri antiviolenza presenti sul territorio”. A questo proposito, Cicculli ha sottolineato l’imminente riapertura del centro antiviolenza del policlinico Umberto I “che era stato messo a bando prima del Covid dalla direzione sanitaria, ma poi la procedura si era sospesa a causa della pandemia. Abbiamo fatto in modo che questo iter si riattivasse e, proprio poco fa, mi è stato comunicato che il centro sarà a breve riattivato”.

I prossimi interventi

Dal confronto con gli studenti è emersa la volontà di proseguire con l’analisi del fenomeno delle molestie anche in altre università e istituti di formazione. Nelle prossime settimane, infatti, è prevista la convocazione di una nuova congiunta alla presenza di Sinistra universitaria e dell’associazione Studenti insieme per l’arte del conservatorio Santa Cecilia, la cui presenza era prevista anche in questa seduta. L’intenzione, come spiegato dalle presidenti Cicculli e Fermariello, è acquisire una panoramica sul fenomeno nei luoghi della formazione a Roma e passare poi allo step successivo, con il coinvolgimento del delegato del sindaco per l’università e le rappresentanze degli atenei.