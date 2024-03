Alla Sapienza più di 160 casi di molestie negli ultimi mesi. La denuncia dell'associazione studentesca

Sono 160 le persone che hanno affermato di aver subito una molestia all’università La Sapienza. Il dato emerge da uno studio condotto dall’associazione Sapienza universitaria, a cui hanno risposto 1318 studenti appartenenti a quasi tutte le facoltà. I risultati sono stati presentati nel corso di una conferenza che si è svolta il 12 marzo nell’aula Calasso della facoltà di Giurisprudenza.

I dati raccolti

Sapienza universitaria ha svolto un sondaggio nel periodo compreso tra il 15 novembre 2023 e il 6 marzo 2024. Lo strumento utilizzato è stato un questionario misto a risposta chiusa e aperta, diffuso su un campione raggiunto attraverso social, volantinaggi e interventi in aula durante le lezioni, cercando di diversificare il più possibile le persone coinvolte per anno di iscrizione e facoltà. Sono state coperte, però, principalmente le aree umanistica (41.03%), medica (38.45%) e scientifica (20.52%). La popolazione intervistata si riconosce per il 75.34% nel genere femminile, per il 22.07% in quello maschile e per il restante 2.59% in un genere non binario. Le persone trans che hanno compilato il questionario sono il 2.88%, quelle queer (non eterosessuali) il 27%. Dal sondaggio è emerso che il 31.4% delle persone intervistate ha assistito a una discriminazione all’università, il 10.4% a una violenza e/o una molestia (psicologiche o sessuali). Mentre il 15.6% dei soggetti intervistati, ovvero 160 persone, ha dichiarato di aver subito almeno una molestia. I responsabili delle molestie sono: nel 22.3% dei casi docenti, nel 60% studenti e nel 12.4% personale tecnico amministrativo dell’università. Alla domanda “ti sei mai sentito/a violentato/a in ateneo?” il 4.9% ha risposto di sì. Di cui, il 60% psicologicamente, il 14% sessualmente, il 26% sia psicologicamente che sessualmente. Per il 46.6% dei casi da studenti, per il 38.8% da docenti e per il 14.6% da personale amministrativo e bibliotecario. “I dati parlano chiaro” dicono le studentesse “gli strumenti di adesso sono inadeguati: solo uno studente su 10 sa dell’esistenza della consigliera di fiducia e un centro antiviolenza per 130mila studenti è insufficiente”

La percezione della sicurezza

Significativo è anche il dato sulla percezione della sicurezza nel tragitto università-casa: il 67% degli intervistati non si sente a suo agio nel compierlo. L'11% degli uomini dichiara, inoltre, di non sentirsi completamente al sicuro in università. La percentuale sale al 30% nelle donne, al 37.9% nelle persone Lgbtqia+ e al 45% nelle persone trans. “Invitiamo anche l’ateneo a compiere uno studio più approfondito su queste tematiche” hanno detto le studentesse che hanno presentato i dati.

Le proposte di Sapienza universitaria

Sulla base dei dati raccolti, Sinistra universitaria ha stilato una serie di proposte per ridurre il problema delle molestie nell’ateneo: dal potenziamento del centro antiviolenza a Scalo San Lorenzo, con la contestuale apertura di altri due centri, alla nomina di una consigliera di fiducia per ogni facoltà. Al momento, infatti, per tutto l’ateneo c’è una sola persona che ricopre questa carica, Giorgia Ortu La Barbera, ma per Sinistra universitaria non è sufficiente per poter gestire in modo adeguato tutte le segnalazioni di molestie e violenze. A questo si aggiunge il fatto che, secondo l’associazione, il 90% delle studentesse e degli studenti intervistati non era al corrente dell’esistenza di questa figura. Sapienza universitaria propone anche bagni gender neutral e la rimozione di tutti gli ostacoli che rendono ancora complessa l’attivazione delle carriere alias, oltre a un lavoro di sensibilizzazione sulle tematiche Lgbtqia+. “Non si possono aspettare altre segnalazioni, bisogna intervenire subito. Noi siamo pronti a collaborare, anche se è difficile farlo con chi non ci ascolta” commentano le studentesse dopo l’assenza della rettrice, Antonella Polimeni, invitata a partecipare all’incontro. Sinistra universitaria contesta, infatti, i dati diffusi dalla rettrice sulla molestie nell’ateneo: 13 casi nel 2023. Molti meno dei 160 rilevati dall’associazione. Da qui l’ondata di contestazioni a Polimeni, con l’esposizione di cartelli con scritto “non mi sento sicura” mostrati dalle studentesse durante le lezioni in diverse facoltà, da psicologia a scienze politiche.