Abusi e molestie sessuali alla Sapienza: 13 casi segnalati nel 2023. Un docente sospeso

Nel 2023 sono arrivate alla consigliera di fiducia della Sapienza tredici segnalazioni di molestie, apprezzamenti verbali e abusi di potere da parte di professori, ricercatori, direttori di dipartimento, personale amministrativo e altre figure del personale universitario, ma anche da parte di studenti. Il dato è stato diffuso dalla rettrice dell’Ateneo, Antonella Polimeni, nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

Molestie alla Sapienza: i numeri

Nel primo semestre, da gennaio a giugno 2023, sono arrivate cinque segnalazioni di molestie sessuali nel corso di tirocini presso strutture convenzionate con l’ateneo. Dati che, come spiega Polimeni, hanno portato “all’interruzione delle convenzioni e alla segnalazione specifica alla direzione della struttura”. Nel secondo semestre, invece, si sono contate otto segnalazioni, di cui sei per molestie "cinque di queste - spiega la rettrice - sono avvenute in una relazione di potere docente o ricercatore verso studentesse o dottorande e una in una relazione tra colleghi. Al momento una procedura è ancora seguita in maniera informale, altre per valutazione di acquisizione di altri elementi. In alcuni di questi casi, inoltre, c’è anche la parallela attivazione dei procedimenti disciplinari che, come è noto, seguono vie separate rispetto alle segnalazioni alla Procura della Repubblica”. C’è stato poi anche un caso di stalking digitale di uno studente ai danni di una collega. “Una fattispecie nuova – spiega la rettrice – che non mi stupirei se crescesse nel tempo. In questo caso c'è stata una denuncia al Commissariato e, parallelamente l’attivazione di un percorso di recupero dello studente con delle sedute di counseling”. Nel 2023, inoltre, è stato sospeso un docente per molestie sessuali in riferimento a una segnalazione avvenuta l’anno precedente.

Il ruolo della consigliera di fiducia

La consigliera di fiducia a cui si sono rivolte le vittime, in base al Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali di Sapienza, ha il compito di fornire consulenza e assistenza alle vittime e di contribuire alla soluzione dei casi che le vengono sottoposti, per prevenire e fronteggiare possibili situazioni di molestie legate al genere che possono verificarsi nelle relazioni di studio e di lavoro. Svolge la propria attività in uno spazio dedicato presso la palazzina Tumminelli, all'interno della Città universitaria. A ricoprire il ruolo, attualmente, è la dottoressa Giorgia Ortu La Barbera. Contro le molestie, l’ateneo ha attivato, tra le altre iniziative anche “campagne di sensibilizzazione alla cultura del rispetto e iniziative che contrastano la violenza di genere sul piano educativo e culturale. Sapienza infatti annovera nella sua offerta formativa diversi corsi dedicati”.

I numeri del Centro antiviolenza

Polimeni ha indicato anche i numeri del Centro antiviolenza dell’ateneo, in viale dello Scalo San Lorenzo 61/B. In questo caso, però, va fatta una distinzione: si tratta, infatti, di uno spazio aperto non solo alla comunità universitaria, ma a tutto il territorio. Al centro nel 2023 sono arrivate: 64 denunce di violenza, 133 richieste di informazioni legali, 172 richieste di consulenza psicologica, 39 richieste di informazioni. Inoltre 186 persone si sono rivolte al Cav per essere rassicurate e in 11 hanno richiesto ospitalità nelle case rifugio.