Lavori di sfalcio su via Ostiense e via del Mare: per trenta giorni modifiche alla viabilità

Un mese di lavori per rimuovere la vegetazione che lambisce le due trafficate arterie che attraversano il municipio X. Ad essere interessate dai cantieri sono la via del Mare e la via Ostiense.

La modifica alla viabilità

A partire dal 9 gennaio, nei tratti compresi tra via di Malafede e la rotatoria di Ostia Antica, le due strade sono interessate da modifiche alla viabilità. I lavori verranno eseguiti in orario notturno, più precisamente dalle ore 22 alle ore 6. In quella fascia oraria, e limitatamente ai tratti interessati dagli interventi, viene istituito il senso unico alternato.

Senso unico alternato di notte

Niente restringimenti di carreggiata ma sensi unici alternati. La nuova disciplina di traffico resta in vigore soltanto di notte e quindi, a partire delle ore 6, la strada torna ad essere percorribile in maniera regolare. Le modifiche comunque, saranno segnalate attraverso la predisposizione di semafori mobili e l’area di cantiere sarà opportunamente delimitata. I lavori terminano entro 30 giorni dal loro inizio, quindi entro il prossimi 9 febbraio.