Potature ed eventi domenicali: come cambia la viabilità

L’ultima domenica ecologica in programma, le esigenze stagionali legate alle manutenzioni arboree, e le ricorrenze religiose dovute all’approssimarsi della Pasqua, modificano il quadro della viabilità.

Le potature e le chiusure partite dalla mattinata

A partire dalle ore 7 via Cilicia, la strada che unisce viale Marco Polo con piazza Faleria, è stata chiusa in entrambe i sensi di marcia e, quindi, non è consentito accedervi neppure dalla Cristoforo Colombo. Sulla strada sono in corso le potature dei platani e quindi anche i bus che l’attraversano, dalle 7 alle 20, sono stati deviati. Interventi di potatura anche a Corso Italia, con la chiusura dalle 7 del sottovia Ignazio Guidi in direzione e verso piazzale del Brasile e via Puccini.

Sempre dalla mattinata e più precisamente dalle 7.30 sono stati deviati i bus nel quartiere Talenti, per consentire la manifestazione podistica “Talenti run” con con partenza da via Casal Boccone e percorso lungo via della Bufalotta, via Simongini, viale Ezra Pound, via Mancia, via Cajumi, via Ojetti e via di Casal Boccone.

Cambiando quadrante, spostandosi nel municipio V, va segnalata la chiusura al traffico di via dei Castani nel tratto compreso tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice. L’interdizione al traffico è dovuta allo svolgimento, dalle 8 alle 21, di una manifestazione culturale. Anche in questo caso i bus sono stati deviati.

Le altre iniziative che incidono sulla viabilità

All’ora di pranzo, è precisamente alle 13.30, prende avvio una processione che sfila da piazza Sant’Anastasia a largo Corrado Ricci. L’evento religioso si conclude per le ore 15.30 e prevede l’attraversamenti di via San Teodoro, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia e via dei Fori Imperiali. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.

Dalle 13 alle 16, è invece previsto un corteo da piazzale Porta San Paolo a piazza Bocca della Verità percorrendo via della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, via del Circo Massimo, via della Greca. Per garantire lo svolgimento dell’iniziativa i bus vengono deviati.

A chiudere sono anche le strade di Ostia, in particolare nel tratto di viale delle Repubbliche marinare che va verso lungomare Toscanelli-corso Duca di Genova. In questo caso l’interdizione al traffico veicolare è dovuto all’organizzazione di una manifestazione culturale che comporta anche la deviazione dei bus che solitamente servono quel tratto del litorale.