Trasporti, lavori di potatura in viale delle Milizie: modifiche a tram e 5 linee bus

Lavori di potatura agli alberi lungo viale delle Milizie, a Prati. Gli interventi inizieranno a partire da lunedì 29 marzo e dureranno fino a sabato 17 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Per l’intera durata, i mezzi pubblici che percorrono la strada subiranno modifiche: La linea del tram 19 sarà sostituita da bus nella tratta Valle Giulia-Risorgimento; deviate le linee bus 70-490-590-913-990.

Nella tratta interessata la linea del tram 19 sarà sostituita da un bus navetta, mentre nella tratta valle Giulia/Risorgimento ci sarà il normale servizio tramviario. In direzione piazza del Risorgimento: normale itinerario tramviario fino a Ponte Matteotti, via L. Settembrini, piazza G. Mazzini, viale G. Mazzini, viale Angelico, via Barletta, normale itinerario tramviario fino a a piazza del Risorgimento; in direzione Valle Giulia: normale itinerario tramviario fino a via Ottaviano, viale G. Cesare, via Lepanto, viale delle Milizie (interno corsia), normale itinerario tramviario fino a Valle Giulia.

Modifiche al percorso dei bus: la linea 70 solo direzione piazzale Clodio - normale itinerario fino a via Lepanto dove prosegue per via G. Ferrari, piazza G. Mazzini, viale G. Mazzini, viale Angelico, viale delle Milizie, normale itinerario. La linea 490 direzione Cornelia - normale itinerario tramviario fino a Ponte Matteotti, via L. Settembrini, piazza G. Mazzini, viale G. Mazzini, viale Angelico, viale delle Milizie, normale itinerario; in direzione stazione Tiburtina - normale itinerario fino a viale G. Cesare dove prosegue per lo stesso, via Lepanto, viale delle Milizie (interno corsia), normale itinerario.

Anche la linea 590 direzione Piazza Risorgimento - normale itinerario tramviario fino a Ponte Matteotti, via L. Settembrini, piazza G. Mazzini, viale G. Mazzini, viale Angelico, via Barletta, normale itinerario; in direzione Cinecittà - normale itinerario fino a via Ottaviano, viale G. Cesare, via Lepanto, viale delle Milizie (interno corsia), normale itinerario. E ancora la linea 913 solo in direzione stazione Monte Mario - normale itinerario fino a viale G. Cesare dove prosegue per lo stesso, via Lepanto, via G. Ferrari, piazza G. Mazzini, viale G. Mazzini, viale Angelico, viale delle Milizie, normale itinerario.

Infine la linea 990 solo in direzione stazione Monte Mario - normale itinerario fino a via Lepanto dove prosegue diritta per via G. Ferrari, piazza G. Mazzini, viale G. Mazzini, viale Angelico, viale delle Milizie, normale itinerario.