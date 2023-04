Nodo Roma, lavori per la nuova stazione Pigneto: modifiche alla circolazione dei treni

Disagi per gli utenti delle linee ferroviarie Orte-Fiumicino, Roma-Viterbo e Roma-Pisa (Fl1, Fl3 e Fl5). Nell'ambito del progetto Nodo di Roma prende il via la nuova fase dei lavori per la fermata di Pigneto. Come informano da RomaMobilità sono pertanto previste modifiche alla circolazione dei treni della Fl1, Fl3 e Fl5 domenica 23 aprile, 28 maggio e 18 giugno. La realizzazione della fermata di Pigneto, comporta un investimento complessivo di 7,5 milioni di euro

Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs Italiane) eseguirà importanti interventi sulla linea tra Roma Tiburtina e Roma Tuscolana. Per consentire la piena operatività dei cantieri - che richiederanno l’interruzione della circolazione ferroviaria per circa 24 ore - i treni della Fl1 (Orte – Fiumicino Aeroporto) e quelli della FL3 (Roma – Viterbo) subiranno modifiche.

Modifiche treni linea Fl1

Per quanto riguarda la Fl1, i passeggeri provenienti da Orte/Fara Sabina e diretti a Fiumicino Aeroporto verranno invitati a scendere nella stazione di Roma Tiburtina e a utilizzare la linea B della Metropolitana per raggiungere la stazione di Roma Ostiense (Piramide) dove proseguiranno il viaggio in treno. Così come nella direzione contraria, i viaggiatori utilizzeranno la Metropolitana da Roma Ostiense (Piramide) a Roma Tiburtina per poi continuare in treno.

Modifiche treni linee Fl3 e Fl5

Sulla linea Fl3 Roma – Cesano/Viterbo i treni saranno limitati a Roma Ostiense. I treni regionali della Fl5 Roma-Pisa effettueranno fermate straordinarie a Roma Tuscolana e, in alcuni casi, subiranno variazioni di orario.

Servizi sostitutivi

I viaggiatori potranno usufruire del servizio sostituivo e accedere gratuitamente alla metro esibendo il titolo di viaggio ferroviario valido per la tratta interrotta. Nelle ore in cui il servizio della metropolitana è sospeso, i collegamenti saranno garantiti con bus che fermeranno nei piazzali di stazione o in punti opportunamente segnalati.