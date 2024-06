Cambia il percorso dei treni regionali nella tratta Roma-Civitavecchia-Pisa. Tutte le informazioni

Domenica 23 giugno dalle ore 10:50 alle ore 13:20 i treni della linea FL5 Roma-Civitavecchia e Roma-Pisa subiranno delle modifiche dal loro consueto itinerario.

Sei treni saranno deviati via Ponte Galeria e non effettueranno le fermate di Roma San Pietro e Roma Aurelia. Le deviazioni sono dovute ai lavori di manutenzione programmati sui binari della stazione Roma Aurelia. Le due stazioni in cui non fermeranno i treni, potranno essere raggiunte dai viaggiatori tramite mezzi di trasporto urbani.

I treni regionali che salteranne le fermate di Roma Aurelia e Roma San Pietro sono i seguenti: