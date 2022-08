Mobilità e turismo, il bando di idee rivolto a start-up innovative

Il 27 maggio è stata inaugurata la Casa delle Tecnologie Emergenti all'interno della stazione Tiburtina, nella "bolla" che sovrasta la struttura. Adesso Roma Capitale ha lanciato la seconda fase, caratterizzata da un avviso pubblico rivolto alle start-up con lo scopo di promuovere la realizzazione di applicazioni e reti 5G adottabili nel contesto cittadino.

In questo modo, il Campidoglio cerca di creare "un modello unico" per la nascita, lo sviluppo e l'innovazione di nuove imprese nel territorio romano, puntando su due settori strategici per la Città Eterna: mobilità e servizi al turismo.

“Un importante passo per far crescere sempre di più il nostro ecosistema dell’innovazione - ha commentato l'assessora alle attività produttive Monica Lucarelli - e per favorire lo sviluppo di nuove soluzioni per la città. Crediamo che le attività che abbiamo cominciato e che porteremmo avanti nei prossimi mesi possano supportare tanti giovani, innovatori/innovatrici ed imprenditori/imprenditrici in un percorso di crescita nel quale mettersi alla prova e nel quale trovare strumenti, tecnologie e conoscenze per sviluppare nuove soluzioni contribuendo così a uno sviluppo sostenibile e inclusivo della città”.

Sarà una commissione di esperti a valutare i progetti che arriveranno sul tavolo del comune e alla fine 12 imprese verranno selezionate e ammesse al programma di accelerazione della Casa delle Tecnologie Emergenti. Per superare lo scoglio del giudizio dei tecnici, gli aspiranti imprenditori dovranno rispondere ad alcuni requisiti, innanzitutto proponendo lo sviluppo di soluzioni che si basino su tecnologie emergenti: intelligenza artificiale, internet of things (l'internet delle cose, cioè portare nel digitale gli oggetti della nostra quotidianità), blockchain (una rete informatica) o tecnologie 5G in ambito mobilità o turismo, come detto.

Una volta accolte nella Casa, le start-up potranno presentare i loro progetti a realtà come Acea, WindTre e Tim, parteciperanno a percorsi di accelerazione e workshop organizzati con Sapienza, Luiss, Tor Vergata, Roma Tre, Innova Srl, LVenture Group e Peekaboo e conteranno sul supporto nella definizione e gestione di eventuali progetti di validazione della soluzione innovativa. Economicamente, riceveranno un rimborso spese per l'investimento fatto in fase di progettualità.

Le start-up interessate potranno inviare le domande entro le ore 18 del 16 settembre su una piattaforma dedicata.