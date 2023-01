Capodanno 2023, il tuffo di Mister Ok nel Tevere: tradizione rispettata

La tradizione si ripete, senza intoppi e sotto un sole tiepido: anche nel primo giorno del 2023 Mister Ok, all’anagrafe Maurizio Palmulli, si è tuffato nel Tevere per salutare il nuovo anno.

Il bagnino 70enne di Castel Fasano si è lanciato da ponte Cavour sotto gli occhi decine di persone che si sono radunate per assistere al momento. Particolarmente simbolico, visto che si tratta del suo 35esimo tuffo: “Sette lustri in pratica, e pensare che doveva essere un'esperienza isolata - ha raccontato alla vigilia dell’impresa all'Adnkronos - 35 anni di tuffi e 70 anni: 3570, come chiamare un taxi a Roma”.

Palmulli è erede del primo Mister ok, Rick De Sonay, l'italo-belga che nel 1946 inaugurò il tuffo nel fiume di Roma in costume e cilindro e fu soprannominato così per il gesto che faceva con la mano ad ammiratori e curiosi: “Ho cominciato a tuffarmi, all'inizio dell'anno, per un saluto e un augurio alla mia città, poi il tradizionale salto al Tevere ha attraversato i confini italiani, ne sono orgoglioso - ha aggiunto Palmulli, papà di 5 figli e nonno di 6 nipoti - Mi sono lanciato quando c'era vento, ghiaccio, pioggia, in pieno lockdown e con la mascherina - che l'ho pure raccolta nel fiume -, in tutti modi, non mi spaventa il tempo - specifica - tuttavia ogni anno che passa l'altezza dal ponte mi sembra sempre più grande. Ma finché reggo, sarò fiero di onorare questa tradizione per Roma".