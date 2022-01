Capodanno 2022: il tuffo di Mister Ok nel Tevere, si ripete la tradizione

Una tradizione che non ferma neanche la pandemia da Coronavirus. Puntuale a mezzogiorno, come da 34 anni a questa parte, Mister Ok si è tuffato nel Tevere da Ponte Cavour consolidando una delle tradizioni del primo giorno del nuovo anno della Capitale.

Maurizio Giuseppe Palmulli, vero nome di Mister Ok, si è tuffato poco dopo le 12:00 fra gli applausi di turisti, curiosi ed appassionati.

Palmulli è erede del primo Mister ok, Rick De Sonay, l'italo-belga che nel 1946 inaugurò il tuffo nel fiume di Roma in costume e cilindro e fu soprannominato così per il gesto che faceva con la mano ad ammiratori e curiosi. Infatti se sono 34 anni che Palmulli si lancia il primo dell'anno, è da molto più tempo che la tradizione si ripete.