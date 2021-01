Capodanno 2021: il tuffo di Mister Ok nel Tevere

La pandemia non ferma una delle tradizioni più consolidate del Capodanno romano. Anche quest'anno, per la 33esima volta, infatti Mister Ok si è tuffato nel Tevere da Ponte Cavour. Maurizio Palmulli, vero nome di Mister Ok, si è tuffato poco dopo mezzogiorno. A precederlo altri tre temerari romani Marco Fois, Walter Schirra e Simone Carabella.

"Siamo qui", ha spiegato Palmulli, "per augurare un buon anno a Roma e chiediamo un po’ di serenità dopo la strage che c’è stata. Anche io ho perso un fratello quest’anno. Questo tuffo è dedicato a lui e alle persone che non ci sono più". Ad assistere alle operazioni o affinché tutto si svolgesse in sicurezza la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

Palmulli è erede del primo Mister ok, Rick De Sonay, l'italo-belga che nel 1946 inaugurò il tuffo nel fiume di Roma in costume e cilindro e fu soprannominato così per il gesto che faceva con la mano ad ammiratori e curiosi. Infatti se sono 33 anni che Palmulli si lancia il primo dell'anno, è da molto più tempo che la tradizione si ripete. A inaugurarla De Sonay - il vero mister Ok - che nel 1946 sì tuffò nel Tevere in costume e cilindro e fu soprannominato Mister ok per il gesto che faceva con la mano ad ammiratori e curiosi.