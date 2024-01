Capodanno 2024, Mister Ok rinuncia al tuffo nel Tevere

Mister Ok, all'anagrafe Maurizio Palmulli, quest'anno ha detto "no". Un dolore alla schiena lo ha fermato e così, nonostante il bagnino 71enne di Castel Fusano si sia presentato a ponte Cavour, davanti agli occhi decine di persone che si sono radunate per assistere al momento, ha preferito rinunciare.

Una scelta coraggiosa la sua, come ha sottolineato anche il figlio sui social. "E come se l’avessi fatto, perché ci vuole coraggio a stare lì sopra e rinunciare. Grazie per avermi ascoltato", ha commentato il figlio Claudio. Tanti i commenti di sostegno dei suoi fan. "Per noi sei sempre Mister Ok. Grande Maurizio Palmulli", ha scritto Andrea.

E così Palmulli si è fermato, per così dire, a 35 tuffi. Palmulli è erede del primo Mister ok, Rick De Sonay, l'italo-belga che nel 1946 inaugurò il tuffo nel fiume di Roma in costume e cilindro e fu soprannominato così per il gesto che faceva con la mano ad ammiratori e curiosi.