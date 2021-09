VIDEO | Mirko, il barman più forte dell'autismo

Energia. Forza. Determinazione. Mirko ce l’ha fatta. Grazie alla Fondazione Isc Roma Litorale, che lo segue fin da piccolo, è riuscito a trovare occupazione lavorativa e a sconfiggere l’autismo. Ora lavora sotto contratto presso Casa Clandestina, un bar a Ostia, e i suoi occhi emanano una luce talmente forte che non può che farci sorridere. “Sappiamo che i tuoi sono tra i cocktail più buoni del litorale”, gli chiediamo. “Esatto, voglio fare molti cocktail - ci racconta -, poi servo i clienti, lavo i piatti e faccio tutto quello che c’è da fare perché mi piace molto questo lavoro. L’esperienza alla Fondazione mi ha insegnato tanto”.

La Fondazione Roma Litorale

Un lavoro, quello della Fondazione Roma Litorale, che da anni contribuisce a realizzare il sogno di tanti ragazzi afflitti dal disturbo dell’autismo. Dai servizi di riabilitazione, al centro diurno mensa e trasporti, all’agenzia del lavoro: sono queste parti dell’attività della struttura. “Da quando l’agenzia del lavoro è attiva - commenta il direttore generale della Fondazione Stefano Galloni - abbiamo dato la possibilità di effettuare tirocini e stage a circa cento persone, mentre una decina è stata assunta, di cui due con un contratto a a tempo indeterminato. Questo è frutto di un lavoro fatto all’interno della città, quindi non solo all’interno del terzo settore. Il nostro obiettivo è quello di uscire fuori dal nostro ambiente che sì, è buon seminato, ma ci deve tenere a contatto con realtà diverse, altrimenti questi ragazzi non si inseriranno mai realmente”.

Ma non è tutto. La Fonazione Roma Litorale ha eliminato le macchinette del caffè per aprire un bar vero e proprio all’interno della struttura, dove opera qualche ragazzo, sempre sotto contratto. “Si avvicinano molti ragazzi di 16 e 17 anni - continua Galloni - e grazie all’attività interna del bar stanno facendo la fila per cercare anche loro un’occupazione e potersi permettere di mangiarsi una pizza con un amico, come fanno i più grandi. Vogliamo inserire sempre più persone possibili”. E uno di questi inserimenti è proprio Mirko che, non solo ha conquistato noi, ma anche il titolare di Casa Clandestina, che non ha avuto dubbi ad accogliere la proposta lavorativa fornita dalla Fondazione.

Il titolare di Casa Clandestina

“Mirko è carichissimo - ci spiega Diego Gianella, titolare di Casa Clandestina -. Appena arriva, giusto il tempo di salutare e inizia subito a preparare il bancone e a darsi da fare. Se c’è una cosa da fare la vuole fare lui. Se consiglierei ad altre attività di assumere i ragazzi della Fondazione? Assolutamente sì. Mirko è un valore aggiunto, è molto bravo e impara molto più velocemente”.