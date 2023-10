Minori stranieri, boom di presenze a Roma. Costretti a dormire nelle celle della Polizia locale

Continua quotidiana l'emergenza migranti a Roma. Ad arrivare a centinaia ogni settimana sono in particolare minori stranieri non accompagnati, che ormai da tempo finiscono per stazionare giorni all'interno delle caserme di Polizia e dei comandi dei vigili urbani. In mancanza di strutture idonee per il transito, in attesa di un posto in casa famiglia i minori vengono sorvegliati e assistiti dalle forze dell'ordine.

Minori stranieri accolti dai vigili di Roma

Una situazione che diventa sempre più ingestibile. A denunciarlo, di nuovo, è Marco Milani, segretario romano del SULPL, sindacato unitario lavoratori polizia locale: "Altri tre minori nordafricani tra i 15 e i 17 anni sono provvisoriamente allocati nei nostri comandi - racconta - stavolta nei locali del gruppo SPE, sicurezza pubblica emergenziale. Pochi giorni fa altri tre minori sono stati ospitati dal gruppo Sapienza".

"Dormono in cella o su una sedia"

Le condizioni che possono essere offerte dagli operatori della Polizia Locale di Roma Capitale non sono le migliori, seppur evitano ai giovani transitanti di dormire in strada: "Dormono in non molto comode celle o su una sedia - continua Milani - senza la possibilità di fare una doccia per giorni. Il dito viene puntato contro la gestione amministrativa del fenomeno "che scarica sul Corpo di Polizia le sue inefficienze". Anche l'accordo stipulato con Croce Rossa Italiana non sortisce gli effetti sperati: "Hanno 33 posti - sottolinea il segretario SULPL - quando li completano, non prendono più nessuno".

L'appello del sindacato unitario di Polizia Locale

Per Milani le conseguenze di questo fenomeno sono varie, tra queste "le occupazioni abusive e i reati predatori - mette in guardia - da parte di chi molto difficilmente riuscirà ad inserirsi in un regolare contesto lavorativo. Almeno per quello che riguarda l'assistenza ai minori, sarebbe bene che le amministrazioni centrali e periferiche cercassero una soluzione definitiva, invece di scaricare su Polizie Locali impreparate al fenomeno e paurosamente sotto organico i problemi derivanti da inefficienze su altre competenze".