Minori, il Comune stanzia 3 milioni di euro per il polo infanzia del Casaletto

Una casa famiglia per minori in difficoltà e un centro di accoglienza di alta autonomia. A via del Casaletto 400, nel XII municipio, da ormai vent'anni il Comune di Roma si occupa di situazioni di grande fragilità e per il prossimo triennio ha messo a bilancio altri 3.000.000 di euro per il nuovo affidamento. L'attuale contratto, infatti, scadrà il 31 dicembre 2023.

Il Polo per l'infanzia del Casaletto

Come si legge nella determinazione dirigenziale allegata al nuovo bando, il servizio del Polo del Casaletto è indirizzato a minori nella fascia di prima infanzia: "Il servizio accoglie minori con gravissime difficoltà familiari anche con disabilità - scrive il dipartimento politiche sociali - consentendo una valida alternativa all'istituzionalizzazione, e si pone come intervento di breve durata, al fine di offrire al minore mantenimento, educazione ed istruzione, contribuendo a risolvere una serie di difficoltà della famiglia di origine, senza per questo deresponsabilizzarla rispetto ai suoi compiti, sulla base di un progetto individualizzato, che si prefigge come obiettivo il rientro nella famiglia di appartenenza, l'affido familiare, l'adozione, secondo le disposizioni della Magistratura Minorile".

Un progetto inaugurato da Veltroni

Era il gennaio 2003 quando l'allora sindaco Walter Veltroni, con l'assessora alle politiche sociali Raffaela Milano, tagliò il nastro del primo polo cittadino di servizi per l'infanzia, al civico 400 di via del Casaletto. Una casa famiglia per minori, chiamata "Il girotondo" e un centro di accoglienza con 50 posti, distribuiti in mini appartamenti per nuclei composti da madre sola e bambino. Il Polo per l'infanzia Casaletto si trova in un complesso residenziale, ex ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

A bando oltre 3 milioni di euro fino al 2026

Chi otterrà il servizio fino al 2026, dovrà assicurare all'interno della struttura un modello di prestazioni sostitutivo del nucleo familiare, oltre ad assistenza ospedaliera anche notturna stimate dal Comune in 3.600 ore complessive in 36 mesi. In totale, rispetto a vent'anni fa, via del Casaletto 400 accoglie fino a 20 minori ambosessi da 0 a 6 anni. Grazie ai fondi stanziati nel bilancio di previsione 2023-2025, Roma Capitale ha potuto stanziare 3.151.740 euro per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.