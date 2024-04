Il ministro israeliano avverte: "Fermiamo l'Iran, può colpire anche Roma"

"Il recente attacco dell'Iran a Israele è solo un'anteprima di quello che le città di tutto il mondo possono aspettarsi se il regime iraniano non verrà fermato. Il mondo deve designare le Guardie rivoluzionarie iraniane come un'organizzazione terroristica e sanzionare il programma iraniano di missili balistici, prima che sia troppo tardi".

È quanto ha scritto su X il ministero degli Esteri israeliano postando una foto che ritrae il Colosseo sul quale stanno per abbattersi sei missili. Dopo l'attacco dell'Iran contro Israele, a Roma è stato organizzato un incontro per testare le misure di sicurezza che sono già molto alte. "C'è la massima attenzione. I servizi (vigilanza e sicurezza ndr) da quando è iniziata la crisi in Medio Oriente sono già molto alti, ma era bene fare il punto", le parole del prefetto di Roma Lamberto Giannini. Al tavolo erano presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun.

A vigilare su quanto sta accadendo c'è anche il Viminale. "L'attacco sferrato dall'Iran a Israele non muta le condizioni di sicurezza in Italia già innalzata al massimo livello di allerta a ottobre scorso, dopo l'aggressione di Hamas che ha riacceso la crisi in Medio Oriente - ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che dopo l'attacco del 7 ottobre scorso - ha chiesto ai prefetti di aggiornare continuamente la lista degli obiettivi sensibili".

Iran's recent attack on Israel is just a preview of what cities around the world can expect if the Iranian Regime is not stopped.



The world must designate the IRGC as a terrorist organization and sanction Iran's ballistic missile program, before it's too late. @SecBlinken… pic.twitter.com/rK37prUCCJ