Coronavirus, dopo le piazze chiuse lo stop agli alcolici: in arrivo un'ordinanza anti minimarket

Non solo piazze off limits per contrastare la movida. Oltre all'ordinanza sulla chiusura di piazza Trilussa, piazza Madonna dei Monti, via del Pigneto-via Pesaro, e Campo de' Fiori, la sindaca Virginia Raggi si prepara a firmare un altro provvedimento per contrastare il contagio da coronavirus.

Un'ordinanza "anti minimarket", un divieto alla vendita di alcolici nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 21.00 alle 7.00 del giorno successivo, da parte di chiunque risulti autorizzato, a vario titolo, alla vendita al dettaglio, per asporto nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Questo per scongiurare ulteriormente gli assembramenti in strada. Da dpcm nazionale è già vietato la consumazione in piedi a partire dalle 18, dentro e nelle immediate vicinanze del locale. La falla però riguardava appunto i minimarket, esercizi commerciali molti diffusi a Roma, aperti fino a tarda sera, dove è possibile procurarsi una birra magari da consumare sul marciapiede di fronte, in piedi.

Da qui la stretta anche su questo fronte, per non rischiare di rendere vane le misure restrittive fin qui varate. Un terzo provvedimento che si aggiunge, lo ricordiamo, al coprifuoco fissata a livello regionale, sempre con un'ordinanza, dalle 24 alle 5 a partire da questa notte e per i prossimi 30 giorni, e all'ordinanza comunale che chiude di fatto le piazze alla movida, nel weekend, a partire dalle 21.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.