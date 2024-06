La Mille Miglia arriva a Roma, strade chiuse e bus deviati. Tutte le informazioni

Oggi, giovedì 13 giugno, la Mille Miglia passerà per Roma. La storica manifestazione automobilistica dedicata alle auto d’epoca giungerà nella Capitale in occasione della terza tappa del percorso iniziato martedì 11 giugno. Dopo un passaggio per Marta, Viterbo e Ronciglione, il torpedone entrerà nella Città Eterna dove le auto raggiungeranno l'area di Villa Borghese e poi si fermeranno a via Veneto, dove saranno esposte al pubblico. Per consentire il passaggio delle auto, sono previste modifiche alle linee del trasporto pubblico e alla viabilità.

Via Veneto chiusa al traffico

Via Veneto sarà chiusa al traffico, tra largo Fellini (Porta Pinciana) e via Boncompagni, sino alle 5,30 della mattina di sabato 15 giugno con queste modalità: sino alle 14 di giovedì il tratto di via Veneto sarà chiuso solo in direzione di piazza Barberini; dalle 14 alla mezzanotte di giovedì, chiusura in entrambi i sensi di marcia (in questa fascia oraria sarà interdetta anche la viabilità all'interno di Villa Borghese); venerdì e sino a sabato mattina, di nuovo chiusura solo verso piazza Barberini.

Trasporto pubblico

Le linee di bus 52 – 53 – 61 – 100 – 160 – 590 – nMA – MA e n201 saranno deviate. La chiusura di via Veneto direzione piazza Barberini sarà "aggirata" con una deviazione su via di Porta Pinciana e via Ludovisi. In direzione opposta, quindi verso largo Fellini, i mezzi verranno deviati su via Boncompagni e via Piemonte.

Dalle 14 alle 24 di giovedì 13 giugno, per lo stop alla viabilità all'interno di Villa Borghese, le linee 61 e 160 limiteranno le corse a Porta Pinciana (capolinea temporaneo) senza quindi raggiungere viale Washington. Per questa stessa chiusura, le linee 89 – 490 – 495 - 590 - MA e nMA saranno deviate su viale del Muro Torto.

Via Veneto resta chiusa

Dopo il passaggio della Mille Miglia, via Veneto resterà chiusa anche per tutta la giornata di sabato, e sino alle 5 di domenica mattina, sempre tra Porta Pinciana e via Boncompagni, per ospitare un evento legato al premio cinematografico "La Pellicola D'Oro". Le linee di bus C3 - 52 – 53 – 61 – 100 - 160 – 590 – nMA – n201 saranno deviate in direzione piazzale Brasile, su via Boncompagni, via Piemonte e corso Italia.